9 декабря в столичном Президент-отеле были подведены итоги конкурса республиканской премии «Лидер потребительского рынка-2020». В этом году Премия вручена в шестой раз. Статуэтку получил и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Об этом сообщает belmarket.by.

Белорусские предприятия, их товары и услуги получили награды — памятные призы и дипломы «Лидер потребительского рынка-2020». Престижную награду вручили компаниям, работающим в различных сегментах рынка: производство продуктов питания, легкая промышленность, оптовая и розничная торговля, строительство и ремонт, мебель и бытовая техника, общественное питание, индустрия развлечений и др.

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Среди обладателей премии действительно признанные лидеры:

ОАО «Бабушкина крынка» — управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», СООО «БЕЛСЫР», ОАО «Витебский МЭЗ», ГП «Кондитерская фабрика «Витьба», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», СП «КАМАКО ПЛЮС» ООО, Сеть дискаунтеров «Остров чистоты и вкуса», ОАО «Гродненский мясокомбинат», СОАО «Коммунарка», Сеть суши-баров «СушиШефАртс», ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье», ООО «Велес-Мит», СП ОАО «Спартак», ОАО «Машпищепрод», ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Рогозницкий крахмальный завод», КУП «Минскхлебпром», ГП «УКС Ленинского района г. Минска», Филиал «Лепельский МКК» ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи», ООО «Монтбрук», ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», УП «Бумажная фабрика» Гознака, ОАО «Молоко», г. Витебск, ОАО «Мозырский ДОК», ЗАО «Агрокомбината «Заря», УП «Глубокский мясокомбинат», ОАО «Пружанский молочный комбинат», УП «Борисовский КХП» ОАО «Минскоблхлебопродукт», ГП «УКС Советского района г. Минска», ОАО «Гольшанский крахмальный завод», ООО «Гротекс», ООО «Классик Хаус», ЧТПУП «Савлуков-Мебель», ПУП «Червенский производственно-пищевой завод», ОАО «Тепличный комбинат «Берестье», ООО «БелВнешРеклама», Радио «Мир» и другие успешные компании.

Оргкомитет и экспертный совет делали ставку на крупных производителей, не забывая и малые предприятия, которые являются лидерами в своей рыночной нише.

Лучших руководителей и собственники компаний наградили бизнес-премией «Лидер — 2020», которая была вручена в рамках церемонии награждения Республиканской премией «Лидер потребительского рынка». Ключевым фигурам предприятий вручили дипломы «Лидер бизнеса» и «Лидер управления». Оргкомитет Премии считает важным подчеркнуть роль владельцев и топ-менеджеров компаний — ведь за успехами предприятий всегда стоит неустанный труд руководителей и владельцев. Их труд и предпринимательский талант достойны самой высокой оценки.

«Сегодня очень важно поощрять и стимулировать отечественного производителя, находить лидеров и демонстрировать их достижения, — сказал Сергей Балыкин, председатель оргкомитета Премии, руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства. — Ситуация в экономике непростая. Но наши лидеры способны и в таких сложных рыночных условиях опережать своих конкурентов».

«Прежде всего, наши лидеры — это компании, которые производят реальный продукт, те, кто является основой, фундаментом. Чем более прочен этот фундамент, тем устойчивее здание всей нашей экономики», — отметил Сергей Балыкин.

Обладатели Премии «Лидер потребительского рынка — 2020» получают возможность обозначить свою продукцию специальным знаком «Лидер — 2020». Это ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента. Тем самым подчёркивается белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.

Ежегодная Республиканская премия «Лидер потребительского рынка» учреждена группой компаний «МЕДИА ПАРТНЁР», работающей в Республике Беларусь пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предприниматель-ства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Впервые Премия была вручена в 2015 году. За шесть лет её лауреатами стали более 150 белорусских предприятий. Многие обладатели Премии были удостоены её не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Лауреаты Премии определяются Экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.