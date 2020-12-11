За 9 месяцев этого года жители Слуцка и района провели на больничных в сумме около 690 лет

На 1 октября 2020 года количество дней по временной нетрудоспособности составило 250 952. Данные «Кур'еру» сообщили в Слуцком районном отделе Минского областного управления ФСЗН Министерства труда и социальной защиты РБ.

Стандартно в году 365 дней. Если год високосный, то 366. Получается, что на 1 октября этого года случчане провели на больничных в общей сумме примерно 686 лет.

Причинами могут быть абсолютно разные заболевания как у взрослых, так и у детей, когда листки нетрудоспособности открывают родителям.

Реклама

Для сравнения, на 1 октября 2019 года количество дней по временной нетрудоспособности — 252 732. Что больше на 1790 дней, по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.

По цифрам количество дней на больничном в 2020-м уменьшилось, но неизвестно количество людей, которые болели. Снижение может быть связано, например, с тем, что люди либо брали дни за свой счёт на время болезни, либо сократилось количество организаций.