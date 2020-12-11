«В некоторых школах размер премии составляет аж 50 копеек за рейс». Педагог из Слуцка рассуждает, должны ли учителя сопровождать детей домой

Я педагог с более чем 40-летним стажем, но и мама, и бабушка. Прочитала все комментарии и объяснения к истории, когда девочка оказалась заперта в автобусе. Не могу не высказать своё мнение.

КОНТЕКСТ. В Слуцке девочка, которая живёт на «Сахарном», а учится в Весейской школе, оказалась заперта в автобусе недалеко от дома. Выяснилось, что сопровождающий педагог вышел раньше, а водитель просто не заметил уснувшего ребёнка и по дороге в автопарк заехал в РОСК. Позже руководство автопарка № 2 передало «Кур'еру» выдержку из документа, в котором указано, кто и за что отвечает во время перевозки детей.

Во все времена и у всех народов образование детей было заботой родителей. Создание условий для восстановления сил после учебного дня, для подготовки к занятиям — обязанность родителей. Перекладывать заботу о своём ребёнке на чужих людей — не лучшее проявление любви к чаду. Можно сколько угодно перечислять разные должностные инструкции, но девочке от этого не легче. Эту ситуацию спровоцировали родители.

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Поспрашивала коллег, работающих в сельских школах. Вот что они рассказали.

В том, что ребёнок уснул, ничего удивительного нет. Ребята в некоторых населённых пунктах должны уже в 7.10−7.20 быть на остановке школьного автобуса. После уроков дети часто ждут автобус по два часа. Приезжают домой затемно. Родители никого не встречают. Они на работе или заняты хозяйством. Когда дети идут домой, могут встретиться с бродячими собаками. Разве у них останутся силы сделать уроки и время на отдых? А девочка, которая ездит в сельскую школу через весь город, — это что-то непонятное. Переехали родители. Ребёнок должен учиться по месту жительства. К тому же мама не искала дочь. Тоже удивительно. То, что случилось, это закономерно.

Обвиняющим учителей отвечу. Вы бы хотели, чтобы ваша мама (среди сельских педагогов большинство женщины и далеко не юные), жена, сестра, дочь после уроков дожидались школьный автобус, чтобы прокатиться по грунтовым дорогам? Никого не интересует их самочувствие, семейные обстоятельства. Пришла очередь быть сопровождающим, и педагог обязан ехать. В педуниверситетах не учат развозить учеников по домам. При решении вопроса о квалификации не спрашивают о выполнении функций сопровождающего. Это добровольно-принудительная обязанность сельских педагогов. В некоторых школах размер премии составляет аж 50 копеек за рейс.

И вот немолодая, уставшая после рабочего дня женщина берёт на себя ответственность за чужих детей. Развозит их по домам. Скорее исключение, чем правило, когда место стоянки школьного автобуса совпадает с местом жительства учителя. За свои средства педагог добирается домой. Никого не волнует, как и когда он попадёт домой, в свою семью. Никто на следующий день не поинтересуется самочувствием после удлинённого рабочего дня. Наоборот, работа будет по полной программе. Может проверяющий заявиться. Дети не выучили уроки. Устали. Учителю нужно всё брать на себя.

Сопереживаю директору школы и сопровождающему учителю. Они стали заложниками своей доброты. Этот ребёнок должен ходить в школу по месту жительства. И другого решения быть не должно.