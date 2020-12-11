С 1 января 2021 года в Беларуси цены на сахар отправят «в свободное плавание»

На следующей неделе производители и розничные сети в России могут заключить межотраслевое соглашение для сдерживания цен на сахар. Как это решение может отразиться на белорусском рынке, рассказывает TUT.BY.

9 декабря Владимир Путин, президент России, на совещании отметил, что цены на сахар выросли на 71,5%, несмотря на то что объёмов внутреннего производства хватает для того, чтобы закрыть потребности страны. Путин связал такой рост цен с «попыткой подогнать внутренние цены под мировые». Правительство отреагировало немедленно. Михаил Мишустин, премьер-министр, заявил ряду ведомств, что они «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию», а торговым сетям — «не надо наживаться на людях», и пообещал «разобраться с ценами».

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10 декабря в правительстве России решили установить предельные цены на сахар, сообщает РБК со ссылкой на два источника среди участников рынка, приглашённых на совещание у Андрея Белоусова, первого вице-премьера, на котором было принято это решение.

По информации источников РБК, в рознице цена на этот продукт не должна превысить 45 российских рублей (1,55 белорусского рубля). Средняя цена в ноябре 2020 года, по данным Росстата, на полках магазинов составляла 52,4 рубля за 1 кг (+59% по сравнению с ноябрем 2019-го).

Подготовку межотраслевого соглашения для снижения цен на сахар журналистам подтвердил председатель правления «Союзроссахара» Андрей Бодин. Параметры документа ещё будут обсуждаться, говорит источник «Коммерсанта».

Эксперты Sugar.ru связывают нынешний рост цен в основном с беспрецедентным падением цен в прошлом сезоне. «При сегодняшних ценах у свеклопроизводителей есть стимулы сажать свёклу весной и, соответственно, стабилизировать цены на сахар в новом сезоне. Нерыночное регулирование цен снизит привлекательность вложений в свёклу и только ухудшит ситуацию», — считают эксперты.

Стоит напомнить, что белорусские власти ввели госрегулирование цен на сахар из-за хлынувшего в Беларусь дешёвого российского сахара.

В конце декабря заканчивается действие постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), которым установлена предельная минимальная розничная цена белого кристаллического сахара. Цена сахара на полках с учётом НДС не должна опускаться ниже 1,5 рубля за килограмм.

10 декабря вице-премьер Александр Субботин сообщил, что со следующего года правительство решило пока не регулировать стоимость сахара, поскольку цены в регионе выровнялись. Речь шла об уходе от установления минимальной цены. При этом цена регулировалась бы предельными торговыми надбавками. Сейчас килограмм сахара на полках магазинов стоит около 1,7 рубля.



В МАРТ подтвердили, что «планировалось внести корректировки в порядок установления цен на сахар».

— Но в связи с принятием решений по ценовому регулированию сахара в России в настоящее время проводится оценка влияния такого решения на экспорт и импорт сахара в Беларуси. По итогам планируется принятие решения о регулировании цен на сахар в Беларуси, — сказал TUT. BY Владимир Колтович, глава МАРТ.