Как изменился рынок труда в 2020 году и что ждать в следующем. Исследования экспертов

Ситуация с коронавирусом заметно повлияла на рынок труда в этом году. Так, весной упало количество вакансий, люди останавливали поиск работы, чтобы не ходить по собеседованиям, а популярность поисковых запросов об удалённой работе и работе на дому подскочила. Эксперты исследовательского центра rabota. by рассказали TUT. BY, что в этом году происходило с вакансиями, резюме и конкуренцией и какие тенденции сохранятся в следующем году.

Не хотели ходить на собеседования из-за коронавируса. Что в этом году происходило с вакансиями и резюме

Начало года с точки зрения количества вакансий было традиционным: январский спад после декабря предыдущего года, а затем рост в феврале. Однако с марта началось падение, которое продолжалось вплоть до июня. Эта динамика отличалась от прошлого года, констатируют эксперты, и основная причина — коронавирус.

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— Было ожидаемо, что снижение количества вакансий будет происходить в сферах, связанных с развлечениями, отдыхом, массовыми мероприятиями. Поэтому в апреле-июне относительно 1 квартала 2020 года наибольший спад количества вакансий произошёл в следующих профессиональных областях:

«Туризм, гостиницы, рестораны» (-58,9%);

«Начало карьеры, студенты» (-50,5%);

«Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (-35,8%).

Ещё одна весенняя тенденция — это переход части компаний на удалёнку. Поэтому соискатели стали чаще искать дистанционную работу, а работодатели, которые не приостанавливали найм, чаще брать людей именно на «удалёнку».

Помимо снижения количества вакансий в апреле и мае также было и нетипичное для этого сезона снижение количества резюме.

— Это связано с эпидемиологической обстановкой, что подтверждают результаты опроса, проведённого исследовательским центром rabota. by в марте. В нём приняли участие более чем полторы тысячи респондентов, среди которых около 40% хотели бы сменить место работы. Но из них более половины приостановили поиски из-за сложившихся обстоятельств. А вот среди опрошенных в активном поиске работы, более 30% просматривали вакансии, но не откликались. Почему? 44,5% респондентов ответили, что не хотели посещать собеседования ввиду неблагоприятной обстановки. В третьем квартале наблюдался рост количества вакансий. Он в значительной степени был сезонным: во-первых, в преддверии учебного года выросло количество вакансий в сфере науки и образования, а во-вторых, по сравнению с весной активизировалась сфера гостинично-ресторанного бизнеса. Поэтому рост вакансий произошёл в основном за счёт таких сфер, как:

«Туризм, гостиницы, рестораны» (+104,4% в третьем квартале по сравнению со вторым);

«Начало карьеры, студенты» — (+62,1%);

«Наука, образование» (+54,8%);

«Рабочий персонал» (+43,6%);

«Продажи» (+39,9%);

«Автомобильный бизнес» (+38,6%);

«Транспорт, логистика» (+36,6%).

— Октябрь и неполный ноябрь (до 20 ноября) снова показывают падение количества вакансий, что характерно для 4 квартала на рынке труда. Перед Новым годом работодатели приостанавливают найм и планируют будущий год, — комментируют эксперты.

Предложения для рабочих обогнали предложения для айтишников. Что было с вакансиями и резюме

В тройку сфер с самым большим числом вакансий в этом году попали:

Продажи (26,8% от общего числа вакансий, то есть примерно каждая четвёртая вакансия была именно в этой сфере);

Информационные технологии (14,2%);

Рабочие специальности (12,1%).

При этом в третьем квартале количество предложений для рабочих даже обогнало количество предложений для айтишников. Поиском работы в 2020-м активнее всего занимались студенты и молодые специалисты, а также специалисты сферы продаж, транспорта и логистики, IT, бухгалтерии и финансов, административный персонал. Конкуренция (то есть количество резюме на одну вакансию) в этом году по сравнению с прошлым выросла. Если за неполные 11 месяцев 2020-го на одну вакансию в среднем приходилось 9,1 резюме, то по итогам 2019-го — 7,1 резюме. Во втором квартале года конкуренция оказалась самой высокой (11,4 резюме) из-за того, что вакансий стало меньше.

— У соискателей возникают трудности с поиском работы в тех сферах, где высокая конкуренция, то есть отношение активных резюме к одной вакансии — от 7−8 и выше, — комментируют специалисты — Конкуренция также варьируется в зависимости от профобласти и опыта работы. Так, в популярной профобласти «Продажи» — 5,4 резюме на 1 вакансию, в «ИТ» — 4,0, «Транспорт Логистика» — 6,7, а вот среди студентов и начинающих специалистов — более 37 резюме на одну вакансию (по итогам 2019 года она составляла около 27 резюме на одну вакансию). Возросшая конкуренция среди молодых специалистов в большей степени связана с сокращением обучающих программ, стажировок и подработок для студентов в период кризиса.

Чаще ищут подработку и «удалёнку». Какие тенденции будут на рынке труда в 2021-м

По словам специалистов, несмотря на сложность 2020 года, он не сопровождался какими-то радикальными изменениями на рынке труда. В лидерах по числу вакансий были всё те же отрасли, что и раньше, а сложнее всего было найти работу студентам и людям без опыта.

— Сохранится тенденция к найму и поиску работы в удалённом формате. Кроме того, соискатели стали чаще интересоваться вариантами подработки. В условиях пандемии в 2020 году в сравнении с 2019 годом выросло количество поисковых запросов по следующим направлениям: подработка с ежедневной оплатой (+17,3%), подработка (+45,8%), подработка на дому (+ 5,2%), удаленная работа (+49,3%) — приводят цифры в rabota.by. — Также по итогам уходящего года намечается тренд на гибридный график работы, когда соискатели готовы выбирать не один формат (только удаленно или постоянно в офисе), но и при наличии возможностей совмещать несколько. К примеру, 3 дня оставить для работы на территории работодателя, а 2 трудовых дня — на дому.