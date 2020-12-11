В чём будет Дед Мороз? Разрешены ли снежинки и гирлянды «политических цветов»? Ответ юристов и ГУВД

Вывешивание в окнах и на балконах незарегистрированной символики (то есть БЧБ-флага) официально приравнено к пикетированию, за что предусмотрена административная ответственность. Однако у многих на окнах висят не сами флаги, а новогодние гирлянды в бело-красно-белых цветах или бумажные снежинки такой же расцветки. Будет ли это являться пикетом? TUT. BY узнал мнение юристов и спросили в ГУВД.



Юристы: «Это не символика, а украшения»

Антон Гашинский, адвокат, считает, что новогодние украшения, пусть и в «политических» цветах, приравнять к пикетированию нельзя:

— Флаг — это символика, а украшения — это украшения, поэтому думаю, что привлекать к ответственности за это не будут, даю 99% процентов. Гирлянды и снежинки — то же самое, что маникюр в бело-красно-белых тонах. Пока ведь не было случая, что на человека составляли протокол за браслет, например.

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Валентин Стефанович, правозащитник, говорит, что привлекать к административной ответственности за гирлянды и снежинки будет абсурдом, ведь красный и белые цвета законом не запрещены.

— Люди могут вывешивать на окна много чего. Те же гирлянды и снежинки не являются флагом, гербом, лозунгами. У нас ведь и деды Морозы одеваются в бело-красную одежду. Подозреваю, что в этом году они будут другого цвета, — иронизирует правозащитник. — Это вписывается в последние тенденции в стране. На фоне отсутствия правовых инструментов на национальном уровне право применяется, мягко говоря, широко.

Валентин Стефанович говорит, что не удивился бы, если бы суд вынес постановление, что человек, вывешивая гирлянду, продемонстрировал свое отношение к политической жизни в стране.

— Пока получается так, что администрации не считают балкон общественным местом, и поэтому подать заявление в горисполком на проведение там пикета нельзя. При этом привлечь к ответственности за «проведение пикета» на балконе — можно. Конечно, балкон не общественное место. Такого определения в законе, кстати, вообще нет, — отмечает собеседник. — Единственный документ, где я его встречал, это постановление МВД № 82 от 31.03.2007 . Однако оно отменено в 2014 году.

СПРАВКА. Определение «общественного места» из отмененного постановления МВД 2007 года. «Общественное место — участки местности, здания, сооружения, маршрутные транспортные средства, находящиеся в пределах населенного пункта, за исключением жилищ и огороженных участков местности, прилегающих к жилищам граждан индивидуальной застройки, а также находящиеся вне пределов населенного пункта маршрутные транспортные средства, здания и сооружения, предназначенные для свободного (за плату) посещения гражданами».

По мнению Валентина Стефановича, общественное место — это место, которое может беспрепятственно посещать неопределенный круг лиц, а также пользоваться им. По этой логике, ни квартира, ни балкон к общественному месту не относится.

— Если разбирать правовую природу вывешивания БЧБ-флага на балконе, то это, конечно, не имеет отношения к свободе собраний, а чистой воды свобода выражения мнений — как и, например, вывешивание на окне политического лозунга. Но здесь нужно обратиться к международным стандартам (ст. 19 Пакта о гражданских и политических правах). Они говорят о том, что выражение мнений могут быть сопряжены с рядом ограничений, но они должны быть установлены законами, необходимыми в демократическом обществе, для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения.

Поскольку, считает Валентин Стефанович, вывешивание БЧБ-флага (и уж тем более — гирлянд и снежинок в красно-белых цветах) никоим образом с госбезопасностью или общественным порядком не связаны, то такие действия не должны попадать под ограничение выражения мнений. А если трактовать закон так, как это делается сейчас, то и любой другой флаг (польский, американский), и гирлянды со снежинками могут счесть за пикет.

Официально: «Информации нет»

Роман Лашкевич, представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома сказал, что пока для журналистов нет информации, являются ли вывешенные на окне гирлянды или другие новогодние украшения основанием для привлечения к административной ответственности.

— Если посчитаем нужным, мы опубликуем такую информацию у нас на сайте.

Напомните, а что будет за сами флаги?

— Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки, для публичной демонстрации гражданам, в соответствии с существующим законодательством и в частности статьи 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия — пикетирование, за что в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома, в соответствии с ч. 1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь, предусмотрена административная ответственность. Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин или административный арест, — предупреждал Сергей Артеменко, заместитель начальника Первомайского РУВД Минска.