Идея № 3. Подарочный сертификат магазина женского белья «Новый образ» г. Слуцк

Большое поступление комплектов push-up, без push-up, много новых моделей трусиков. Много новинок больших размеров!
В ассортименте появилось много эротического белья и комплектов!
Более 10 моделей кружевных романтических боди!
Поступление атласных пижам, сорочек, халатов и комплекты из натуральных материалов!
Ждем Вас за приятными покупками!
Так же всегда рады предложить Вам широкий выбор бюстгальтеров, трусиков, купальников и корректирующего-утягивающего белья.
Огромный выбор и постоянные обновления! В размерном ряду представлены чашки A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M !
В наличии много красивого белья больших, редких размеров! Такого точно не встретишь в других магазинах.
Со большей частью ассортиента вы можете ознакомиться не только в инстаграм, но и на нашем сайте belio.by.
Там можно удобно выбрать и заказать с доставкой понравившиеся модели!
В продаже есть подарочные сертификаты на любую сумму.
Также у нас можно рассчитаться по карте рассрочки «Халва».
- Только у нас представлен широкий выбор белья на средние, большие и редкие размеры груди от популярных белорусских брендов Bravo, Misstyle, Milavitsa, Teyli, Helena. Такие размеры и модели не найти в других магазинах.
- Постоянные поступления купальников и широкий выбор в течение всего года! По очень приятным ценам!
- В наличии купальники: на чашки A, B, C, D, E, F, J, H, I, J. Шикарные купальники на большие размеры — только у нас! Ассортимент постоянно пополняется.
В наличии много корректирующего-утягивающего белья для разных типов фигур. С помощью корректирующего белья поможем Вам смоделировать фигуру до минус 1−2 размеров и чувствовать себя на все 100%. Если вы хотите скорректировать фигуру под определённую одежду, платье, — костюм, то берите эту вещь с собой для достижения лучшего результата.
— Корректирующее бельё — незаменимая вещь в женском гардеробе. Бельё не просто избавит от лишних сантиметров в талии и на ягодицах за счёт стягивания, оно моделирует фигуру, делая её более пропорциональной. При этом каждая женщина обязательно найдёт наиболее подходящий для себя вариант, который позволит ей выглядеть безупречно на любой вечеринке и празднике или просто каждый день.
— Нарядные и соблазнительные домашние халаты, сорочки и комплекты топ-шорты различных цветов ждут Вас! Широкий размерный ряд: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58!
— Эротические трусики, боди, сорочки и коплекты пеньюар+стринги! И многое другое!
В магазине представлены производители белья: Sermija (Литва-Беларусь), Bravo (Беларусь), Milavitsa (Беларусь), Misstyle (Беларусь), Helena (Беларусь), Anabel Arto (Россия), Teyli (Беларусь), Dimanche (Италия), Balaloum (Италия-Китай), Infinity (Россия), Sensera (Россия) и другие. Только качественное и фабричное бельё!
Предлагаем записаться к нам на услугу — бра-фиттинг!
Эта услуга очень отличается от сервиса в обычных бельевых магазинах, где консультанты вроде бы тоже помогают выбирать белье.
Опытный специалист бра-фиттер поможет определить, какую модель и размер бюстгальтера Вам следует носить, с учётом всех анатомических особенностей груди и тела.
Большинство женщин испытывают такие проблемы как:
- Вечно спадающие с плеч или врезающиеся бретели
- Пояс бюстгальтера скручивается и задирается вверх
- Грудь вываливается за пределы чашек
- Косточки бюстгальтера режут и натирают, оставляют красные следы и синяки на коже в конце дня
- Грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы
- Возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди
Если Вы столкнулись хотя бы с одной из этих проблем — стоит записаться к нам на услугу бра-фиттинг! Тем более, что для наших покупателей эта услуга абсолютно бесплатна!
Бра-фиттер помогает клиентке примерять белье, ускоряя весь процесс — застегнет вам пояс, посадит его в нужное место, отрегулирует бретели, сориентирует, как уложить грудь в чашечки, расправит чашечки и поставит их в нужное место.
Бра-фиттинг проходит один на один со специалистом в примерочной.
Мы заинтересованы, чтобы Вы возвращались за покупками именно к нам! Снова и снова! Поэтому предлагаем только качественные товары и услуги!
Ждём Вас по адресу г. Слуцк, ул. Ленина 118 (торговое помещение напротив остановки «Рынок» в сторону Вокзала).
Режим работы:
- Пн-Пт: 10.00 — 18.00
- Сб-Вс: 10.00 — 16.00
- Телефон: +375 (29) 610−26−74
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