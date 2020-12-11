Идея № 3. Подарочный сертификат магазина женского белья «Новый образ» г. Слуцк

Большое поступление комплектов push-up, без push-up, много новых моделей трусиков. Много новинок больших размеров!

В ассортименте появилось много эротического белья и комплектов!

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Более 10 моделей кружевных романтических боди!

Поступление атласных пижам, сорочек, халатов и комплекты из натуральных материалов!

Ждем Вас за приятными покупками!

На фото представлена лишь часть широкого ассортимента!

Так же всегда рады предложить Вам широкий выбор бюстгальтеров, трусиков, купальников и корректирующего-утягивающего белья.

Огромный выбор и постоянные обновления! В размерном ряду представлены чашки A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M !

В наличии много красивого белья больших, редких размеров! Такого точно не встретишь в других магазинах.

Со большей частью ассортиента вы можете ознакомиться не только в инстаграм, но и на нашем сайте belio.by.

Там можно удобно выбрать и заказать с доставкой понравившиеся модели!

В продаже есть подарочные сертификаты на любую сумму.

Также у нас можно рассчитаться по карте рассрочки «Халва».

Только у нас представлен широкий выбор белья на средние, большие и редкие размеры груди от популярных белорусских брендов Bravo, Misstyle, Milavitsa, Teyli, Helena. Такие размеры и модели не найти в других магазинах.

Постоянные поступления купальников и широкий выбор в течение всего года! По очень приятным ценам!

По очень приятным ценам! В наличии купальники: на чашки A, B, C, D, E, F, J, H, I, J. Шикарные купальники на большие размеры — только у нас! Ассортимент постоянно пополняется.

В наличии много корректирующего-утягивающего белья для разных типов фигур. С помощью корректирующего белья поможем Вам смоделировать фигуру до минус 1−2 размеров и чувствовать себя на все 100%. Если вы хотите скорректировать фигуру под определённую одежду, платье, — костюм, то берите эту вещь с собой для достижения лучшего результата.

— Корректирующее бельё — незаменимая вещь в женском гардеробе. Бельё не просто избавит от лишних сантиметров в талии и на ягодицах за счёт стягивания, оно моделирует фигуру, делая её более пропорциональной. При этом каждая женщина обязательно найдёт наиболее подходящий для себя вариант, который позволит ей выглядеть безупречно на любой вечеринке и празднике или просто каждый день.

— Нарядные и соблазнительные домашние халаты, сорочки и комплекты топ-шорты различных цветов ждут Вас! Широкий размерный ряд: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58!

— Эротические трусики, боди, сорочки и коплекты пеньюар+стринги! И многое другое!

В магазине представлены производители белья: Sermija (Литва-Беларусь), Bravo (Беларусь), Milavitsa (Беларусь), Misstyle (Беларусь), Helena (Беларусь), Anabel Arto (Россия), Teyli (Беларусь), Dimanche (Италия), Balaloum (Италия-Китай), Infinity (Россия), Sensera (Россия) и другие. Только качественное и фабричное бельё!

Предлагаем записаться к нам на услугу — бра-фиттинг!

Эта услуга очень отличается от сервиса в обычных бельевых магазинах, где консультанты вроде бы тоже помогают выбирать белье.

Опытный специалист бра-фиттер поможет определить, какую модель и размер бюстгальтера Вам следует носить, с учётом всех анатомических особенностей груди и тела.

Большинство женщин испытывают такие проблемы как:

Вечно спадающие с плеч или врезающиеся бретели

Пояс бюстгальтера скручивается и задирается вверх

Грудь вываливается за пределы чашек

Косточки бюстгальтера режут и натирают, оставляют красные следы и синяки на коже в конце дня

Грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы

Возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди

Если Вы столкнулись хотя бы с одной из этих проблем — стоит записаться к нам на услугу бра-фиттинг! Тем более, что для наших покупателей эта услуга абсолютно бесплатна!

Бра-фиттер помогает клиентке примерять белье, ускоряя весь процесс — застегнет вам пояс, посадит его в нужное место, отрегулирует бретели, сориентирует, как уложить грудь в чашечки, расправит чашечки и поставит их в нужное место.

Бра-фиттинг проходит один на один со специалистом в примерочной.

Мы заинтересованы, чтобы Вы возвращались за покупками именно к нам! Снова и снова! Поэтому предлагаем только качественные товары и услуги!

Ждём Вас по адресу г. Слуцк, ул. Ленина 118 (торговое помещение напротив остановки «Рынок» в сторону Вокзала).

Режим работы:

ИП Антип М.И. УНП 691 977 054