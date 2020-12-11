В ноябре этого года «Кур'ер» провёл с читателями и внештатными корреспондентами издания «Большую планёрку». На ней случчане попросили рассказать, где взрослые жители города могут развить свои творческие способности, обучиться какому-либо виду творчества, заняться физкультурой. Мы подготовили такой обзор.
В Слуцке, по данным переписи населения 2019 года, проживает более 48 тысяч человек трудоспособного возраста и ещё почти 21,5 тысячи людей старше 60 лет.
Дом культуры
Больше всего любительских объединений в Доме культуры. Найти занятие здесь смогут взрослые жители Слуцка, которые умеют петь, танцевать или чувствуют в себе артистические способности. Можно научиться и играть на гитаре.
- Народный театр драмы и комедии им. В. Голубка
- Народный театр драмы и комедии «Папараць-кветка»
- Народный хореографический ансамбль танца «Кордэс»
- Народный хор ветеранов
- Музыкальная группа RiverStone
- Музыкальная группа Traffiс City
- Вокальная группа «Скарбніца»
- Вокальный ансамбль «Лебединые девы»
- Вокальная группа «Слуцкие кавалеры»
- Клуб пожилых людей «Верасень»
- Народный молодёжный театр эстрады
- Народный клуб «Фантазия»
- Народный духовой оркестр
- Народный вокальный ансамбль «Лабиринт»
- Вокальный ансамбль «Микс»
- Любительское объединение «Игра на гитаре» (для всех желающих).
Адрес: ул. Большая Горка, 1. Телефоны: 5 24 14, 5 75 19.
Молодёжный центр
- «Что, где, когда?» — интеллектуальный клуб
- «Движение, энергия» — диско-клуб
- «Женская академия» — клуб по интересам.
Адрес: ул. Ленина, 158. Телефоны: 5 26 03, 5 26 05.
Центр традиционной культуры
- В этом учреждении культуры взрослые могут позаниматься только в одном направлении — в хореографическом коллективе Folk dancе.
Адрес: ул. Социалистическая, 129. О расписании занятий можно узнать по телефонам: 3 34 58, 3 38 53.
Дворец молодёжи
- Народный ансамбль народной песни и музыки «Случчанскiя святкi».
Адрес: ул. Головащенко, 6. Как стать членом этого коллектива, можно узнать по телефонам: 4 27 55, 4 25 60.
Спорткомплекс «Дельфин»
Все группы, которые здесь работают, действуют на платной основе. Для взрослых открыты:
- бассейн
- фитнес
- фитбол
- аэробика
- фитнес-йога
- фитнес на батутах
- шейпинг
- аквааэробика
- атлетика (тренажёрный зал).
Адрес: ул. Ленина, 207а. Информацию о ценах можно узнать по телефонам: 5 41 72, 5 71 22.
Слуцкая СДЮШОР
Набор групп для занятий со взрослыми традиционный для спорткомплексов, правда, ещё есть бокс.
- Бассейн
- мини-футбол
- фитнес
- оздоровительная йога
- секция бокса.
Адрес: ул. Виленская, 4а. Информацию о ценах можно узнать по телефонам: 5 99 23, 5 98 17.
Центр социального обслуживания населения
В центре работает отделение дневного пребывания для пенсионеров старше 65 лет. Здесь пожилые случчане могут провести досуг, стать участниками культурно-спортивных мероприятий.
Кружки:
- «Движение в радость» — лечебно-оздоровительная и дыхательная гимнастика
- «Вдохновение» — декоративно-прикладное творчество (плетение, декупаж, вышивка и вязание, изготовление подарков и сувениров в различных техниках).
Клубы:
- «В ногу со временем» — изучение вопросов, возникающих при пользовании компьютером, планшетом, мобильным телефоном, электронной книгой
- «Школа здоровья» - обучение основам правильного питания, оказания первой помощи
- «Фитнес для ума» — обучение гимнастике для ума для улучшения памяти, разгадывание викторин, головоломок, упражнения
- «Храм души» — встречи с православным священником
- «Хозяюшка» — клуб женского общения о секретах домашнего хозяйства, кулинарии, здоровье и моде, ведении сада и многом другом
- «Клуб многодетных мам» (для его посещения нужно иметь удостоверение многодетной матери) — один раз в месяц здесь проходят встречи с разными специалистами (косметологами, гинекологами и др.).
В центре также можно обучиться основам работы на компьютере и научиться пользоваться интернетом.
Отметим, в дневном отделении посетители обслуживаются по договору оказания услуг, который заключается с центром.
Кроме этого, в связи с пандемией коронавируса центр перешёл на работу с малыми группами, в основном онлайн, в социальных сетях.
Адрес: ул. Социалистическая, 14. Телефоны: 5 60 39, 5 41 92.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»
Все услуги для взрослых в ФОКе платные, но для людей с инвалидностью и семейного отдыха цены ниже.
В «Олимпе» можно поплавать в бассейне, позаниматься аквааэробикой, посетить тренажёрный зал и группу йоги, поиграть в бильярд.
Адрес: Козловичи, ул. Центральная, 18б. Телефон: 9 77 53.
Если вы знаете об интересных коллективах или группах для взрослых в Слуцке, где любой желающий может научиться рисовать, мастерить изделия народного творчества, танцевать, петь, осваивать различные направления физической культуры, о клубах по интересам, которые мы не включили в обзор, — пишите на редакционный адрес газеты: info@kurjer.info, звоните на номер редактора отдела писем: (+375 44) 763 68 69 (Елена).