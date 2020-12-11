В ноябре этого года «Кур'ер» провёл с читателями и внештатными корреспондентами издания «Большую планёрку». На ней случчане попросили рассказать, где взрослые жители города могут развить свои творческие способности, обучиться какому-либо виду творчества, заняться физкультурой. Мы подготовили такой обзор.

В Слуцке, по данным переписи населения 2019 года, проживает более 48 тысяч человек трудоспособного возраста и ещё почти 21,5 тысячи людей старше 60 лет.

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Дом культуры

Больше всего любительских объединений в Доме культуры. Найти занятие здесь смогут взрослые жители Слуцка, которые умеют петь, танцевать или чувствуют в себе артистические способности. Можно научиться и играть на гитаре.

  • Народный театр драмы и комедии им. В. Голубка
  • Народный театр драмы и комедии «Папараць-кветка»
  • Народный хореографический ансамбль танца «Кордэс»
  • Народный хор ветеранов
  • Музыкальная группа RiverStone
  • Музыкальная группа Traffiс City
  • Вокальная группа «Скарбніца»
  • Вокальный ансамбль «Лебединые девы»
  • Вокальная группа «Слуцкие кавалеры»
  • Клуб пожилых людей «Верасень»
  • Народный молодёжный театр эстрады
  • Народный клуб «Фантазия»
  • Народный духовой оркестр
  • Народный вокальный ансамбль «Лабиринт»
  • Вокальный ансамбль «Микс»
  • Любительское объединение «Игра на гитаре» (для всех желающих).

Адрес: ул. Большая Горка, 1. Телефоны: 5 24 14, 5 75 19.

Молодёжный центр

  • «Что, где, когда?» — интеллектуальный клуб
  • «Движение, энергия» — диско-клуб
  • «Женская академия» — клуб по интересам.

Адрес: ул. Ленина, 158. Телефоны: 5 26 03, 5 26 05.

Центр традиционной культуры

  • В этом учреждении культуры взрослые могут позаниматься только в одном направлении — в хореографическом коллективе Folk dancе.

Адрес: ул. Социалистическая, 129. О расписании занятий можно узнать по телефонам: 3 34 58, 3 38 53.

Дворец молодёжи

  • Народный ансамбль народной песни и музыки «Случчанскiя святкi».

Адрес: ул. Головащенко, 6. Как стать членом этого коллектива, можно узнать по телефонам: 4 27 55, 4 25 60.

Спорткомплекс «Дельфин»

Все группы, которые здесь работают, действуют на платной основе. Для взрослых открыты:

  • бассейн
  • фитнес
  • фитбол
  • аэробика
  • фитнес-йога
  • фитнес на батутах
  • шейпинг
  • аквааэробика
  • атлетика (тренажёрный зал).

Адрес: ул. Ленина, 207а. Информацию о ценах можно узнать по телефонам: 5 41 72, 5 71 22.

Слуцкая СДЮШОР

Набор групп для занятий со взрослыми традиционный для спорткомплексов, правда, ещё есть бокс.
  • Бассейн
  • мини-футбол
  • фитнес
  • оздоровительная йога
  • секция бокса.

Адрес: ул. Виленская, 4а. Информацию о ценах можно узнать по телефонам: 5 99 23, 5 98 17.

Центр социального обслуживания населения

В центре работает отделение дневного пребывания для пенсионеров старше 65 лет. Здесь пожилые случчане могут провести досуг, стать участниками культурно-спортивных мероприятий.

Кружки:

  • «Движение в радость» — лечебно-оздоровительная и дыхательная гимнастика
  • «Вдохновение» — декоративно-прикладное творчество (плетение, декупаж, вышивка и вязание, изготовление подарков и сувениров в различных техниках).

Клубы:

  • «В ногу со временем» — изучение вопросов, возникающих при пользовании компьютером, планшетом, мобильным телефоном, электронной книгой
  • «Школа здоровья» - обучение основам правильного питания, оказания первой помощи
  • «Фитнес для ума» — обучение гимнастике для ума для улучшения памяти, разгадывание викторин, головоломок, упражнения
  • «Храм души» — встречи с православным священником
  • «Хозяюшка» — клуб женского общения о секретах домашнего хозяйства, кулинарии, здоровье и моде, ведении сада и многом другом
  • «Клуб многодетных мам» (для его посещения нужно иметь удостоверение многодетной матери) — один раз в месяц здесь проходят встречи с разными специалистами (косметологами, гинекологами и др.).

В центре также можно обучиться основам работы на компьютере и научиться пользоваться интернетом.

Отметим, в дневном отделении посетители обслуживаются по договору оказания услуг, который заключается с центром.

Кроме этого, в связи с пандемией коронавируса центр перешёл на работу с малыми группами, в основном онлайн, в социальных сетях.

Адрес: ул. Социалистическая, 14. Телефоны: 5 60 39, 5 41 92.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»

Все услуги для взрослых в ФОКе платные, но для людей с инвалидностью и семейного отдыха цены ниже.

В «Олимпе» можно поплавать в бассейне, позаниматься аквааэробикой, посетить тренажёрный зал и группу йоги, поиграть в бильярд.

Адрес: Козловичи, ул. Центральная, 18б. Телефон: 9 77 53.

Если вы знаете об интересных коллективах или группах для взрослых в Слуцке, где любой желающий может научиться рисовать, мастерить изделия народного творчества, танцевать, петь, осваивать различные направления физической культуры, о клубах по интересам, которые мы не включили в обзор, — пишите на редакционный адрес газеты: info@kurjer.info, звоните на номер редактора отдела писем: (+375 44) 763 68 69 (Елена).