В ноябре этого года «Кур'ер» провёл с читателями и внештатными корреспондентами издания «Большую планёрку». На ней случчане попросили рассказать, где взрослые жители города могут развить свои творческие способности, обучиться какому-либо виду творчества, заняться физкультурой. Мы подготовили такой обзор.

В Слуцке, по данным переписи населения 2019 года, проживает более 48 тысяч человек трудоспособного возраста и ещё почти 21,5 тысячи людей старше 60 лет.

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Дом культуры

Больше всего любительских объединений в Доме культуры. Найти занятие здесь смогут взрослые жители Слуцка, которые умеют петь, танцевать или чувствуют в себе артистические способности. Можно научиться и играть на гитаре.

Народный театр драмы и комедии им. В. Голубка

Народный театр драмы и комедии «Папараць-кветка»

Народный хореографический ансамбль танца «Кордэс»

Народный хор ветеранов

Музыкальная группа RiverStone

Музыкальная группа Traffiс City

Вокальная группа «Скарбніца»

Вокальный ансамбль «Лебединые девы»

Вокальная группа «Слуцкие кавалеры»

Клуб пожилых людей «Верасень»

Народный молодёжный театр эстрады

Народный клуб «Фантазия»

Народный духовой оркестр

Народный вокальный ансамбль «Лабиринт»

Вокальный ансамбль «Микс»

Любительское объединение «Игра на гитаре» (для всех желающих).

Адрес: ул. Большая Горка, 1. Телефоны: 5 24 14, 5 75 19.

Молодёжный центр

«Что, где, когда?» — интеллектуальный клуб

«Движение, энергия» — диско-клуб

«Женская академия» — клуб по интересам.

Адрес: ул. Ленина, 158. Телефоны: 5 26 03, 5 26 05.

Центр традиционной культуры

В этом учреждении культуры взрослые могут позаниматься только в одном направлении — в хореографическом коллективе Folk dancе.

Адрес: ул. Социалистическая, 129. О расписании занятий можно узнать по телефонам: 3 34 58, 3 38 53.

Дворец молодёжи

Народный ансамбль народной песни и музыки «Случчанскiя святкi».

Адрес: ул. Головащенко, 6. Как стать членом этого коллектива, можно узнать по телефонам: 4 27 55, 4 25 60.

Спорткомплекс «Дельфин»

Все группы, которые здесь работают, действуют на платной основе. Для взрослых открыты:

бассейн

фитнес

фитбол

аэробика

фитнес-йога

фитнес на батутах

шейпинг

аквааэробика

атлетика (тренажёрный зал).

Адрес: ул. Ленина, 207а. Информацию о ценах можно узнать по телефонам: 5 41 72, 5 71 22.

Слуцкая СДЮШОР

Набор групп для занятий со взрослыми традиционный для спорткомплексов, правда, ещё есть бокс.

Бассейн

мини-футбол

фитнес

оздоровительная йога

секция бокса.

Адрес: ул. Виленская, 4а. Информацию о ценах можно узнать по телефонам: 5 99 23, 5 98 17.

Центр социального обслуживания населения



В центре работает отделение дневного пребывания для пенсионеров старше 65 лет. Здесь пожилые случчане могут провести досуг, стать участниками культурно-спортивных мероприятий.

Кружки:

«Движение в радость» — лечебно-оздоровительная и дыхательная гимнастика

«Вдохновение» — декоративно-прикладное творчество (плетение, декупаж, вышивка и вязание, изготовление подарков и сувениров в различных техниках).

Клубы:

«В ногу со временем» — изучение вопросов, возникающих при пользовании компьютером, планшетом, мобильным телефоном, электронной книгой

«Школа здоровья» - обучение основам правильного питания, оказания первой помощи

«Фитнес для ума» — обучение гимнастике для ума для улучшения памяти, разгадывание викторин, головоломок, упражнения

«Храм души» — встречи с православным священником

«Хозяюшка» — клуб женского общения о секретах домашнего хозяйства, кулинарии, здоровье и моде, ведении сада и многом другом

«Клуб многодетных мам» (для его посещения нужно иметь удостоверение многодетной матери) — один раз в месяц здесь проходят встречи с разными специалистами (косметологами, гинекологами и др.).

В центре также можно обучиться основам работы на компьютере и научиться пользоваться интернетом.

Отметим, в дневном отделении посетители обслуживаются по договору оказания услуг, который заключается с центром.

Кроме этого, в связи с пандемией коронавируса центр перешёл на работу с малыми группами, в основном онлайн, в социальных сетях.

Адрес: ул. Социалистическая, 14. Телефоны: 5 60 39, 5 41 92.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»

Все услуги для взрослых в ФОКе платные, но для людей с инвалидностью и семейного отдыха цены ниже.

В «Олимпе» можно поплавать в бассейне, позаниматься аквааэробикой, посетить тренажёрный зал и группу йоги, поиграть в бильярд.

Адрес: Козловичи, ул. Центральная, 18б. Телефон: 9 77 53.



Если вы знаете об интересных коллективах или группах для взрослых в Слуцке, где любой желающий может научиться рисовать, мастерить изделия народного творчества, танцевать, петь, осваивать различные направления физической культуры, о клубах по интересам, которые мы не включили в обзор, — пишите на редакционный адрес газеты: info@kurjer.info, звоните на номер редактора отдела писем: (+375 44) 763 68 69 (Елена).