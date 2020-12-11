Белорусам «светит» рекордная инфляция и изменение минимальной заработной платы. Рассказываем, что происходит

В Беларуси проиндексировали минимальную зарплату, сообщают в Минтруда. Причина — разогнавшаяся инфляция. За ноябрь с учётом индексации «минималка» составила 388 рублей 42 копейки (до этого она была на уровне 375 рублей). Тем временем белорусам «светит» рекордная инфляция за последние 4 года.

Инфляция в октябре превысила отметку в 5% к январю — месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки (она составила 5,2%). Поэтому установленные от этих показателей денежные доходы проиндексировали за ноябрь на 5,2%.

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«Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями)», — уточнили в Минтруда.

Как пишет TUT. BY, последний раз в Беларуси минимальную заработную плату индексировали за июнь 2016 года. Кроме того, размер «минималки» ежегодно пересматривается с 1 января.

Уточним, что за декабрь «минималку» тоже могут пересмотреть с учётом ситуации с ценами — как в сторону увеличения, так и понижения.

В Беларуси продолжает разгоняться годовая инфляция — до 6,6% (ноябрь к ноябрю). Для сравнения: в октябре этот показатель был на уровне 6,2%. С начала года цены выросли на 6,1%. Среди продовольственных товаров, которые заметно подорожали, оказались гречка (+23,3%), икра лососевых рыб (+23,2%), живая рыба (+15,8%), сахар (+8,7%), говядина, кроме бескостного мяса (+7,6%).

На нынешний год была запланирована годовая инфляция на уровне 5% (декабрь к декабрю). Чиновники уже говорят о том, что хорошим результатом будет, если рост цен по итогам 2020-го будет в пределах однозначной цифры (то есть до 10%).

Тем временем чиновники и торговля разбираются, почему ускорился рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе овощи и крупы, и как сдержать их дальнейшее подорожание.