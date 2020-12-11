Инфекционисты объяснили, почему не нужно носить защитную маску на улице в мороз

Носить маску на улице нужно только в случае, если вокруг большое скопление людей, в остальное время можно обойтись без неё, так как защитное средство может быстро намокнуть и охладиться. Об этом рассказала Елена Белова, врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения столицы.

— Маска — не вещь, согревающая в мороз, а способ защиты. В местах, где отсутствуют люди, она не нужна. Когда мы дышим и разговариваем, с обратной стороны маски образуется влага. Если маска влажная, её надо снять и выбросить, — рассказала Елена Белова.

По её словам, носить маску стоит в местах скопления людей, например, на остановке.

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— Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и сам организм, — сказала Белова, отвечая на вопрос, может ли ношение маски на улице спровоцировать простуду.

Николай Малышев, профессор, врач-инфекционист, согласен с мнением коллеги.

— Мало кто из разбирающихся людей посоветует вам носить маску на свежем воздухе. Здесь куда эффективнее соблюдение социальной дистанции. На морозе маска станет мокрой и перестанет защищать. Как только она стала влажной, её нужно заменить, — посоветовал он.

Николай Малышев подчеркнул, что и для обогрева дыхательных путей маска также не подходит. Он считает, что лучше обеспечить себя тёплым шарфом.