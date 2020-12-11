Дети из Слуцка и района собрали для бездомных животных около 150 кг корма и много чего ещё

Слуцкий эколого-биологический центр учащихся (ЭБЦУ) 3 и 4 декабря проводил акцию «Сделаем мир добрее!». Дети из 33 учреждений образования передавали в центр корм и необходимые вещи для животных. Одного только корма собрали около 150 кг. В акции поучаствовали примерно 2,4 тысячи детей.

Как и зачем проводили акцию

В прошлом году Слуцкий ЭБЦУ впервые провёл акцию по сбору всего необходимого для бездомных животных. Так как ещё не было коронавируса, акция прошла в библиотеке, и поучаствовать в ней могли не только дети, но и вообще всё население. В этом году акцию провели в самом здании ЭБЦУ.

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«Мы решили, что по одному представителю от учреждения к нам приедет и передаст собранное, соблюдая масочный режим и все остальные правила», — говорит Тамара Коледа, директор эколого-биологического центра.

Собрать корм и вещи для животных — это важная, но не главная цель акции. В первую очередь организаторы хотели обратить внимание на проблему бездомных животных. «Хочу подчеркнуть, — говорит директор центра, — что дети не имеют средств, чтобы помочь животным. Они приходят к родителям. И наша цель была не поклянчить у родителей деньги и что-то купить, а именно провести такую беседу с детьми, чтобы они прониклись, восприняли эту проблему как личную, рассказали о ней своим родителям, и общим их решением было помочь животным».

Так же считает и Анастасия Туровец, одна из волонтёров, с которыми сотрудничает центр.

«Самая большая польза акции в том, что люди понимают, что такая проблема существует, — говорит Анастасия. — И что есть кто-то, кто что-то делает для её решения. В прошлом году не было коронавируса, и мы встречались с детьми. Объясняли, например, что именно зимой, когда холодно, очень актуально просто вынести еды животным.

У многих людей нет информации о бездомных животных. Они говорят, например, что от них можно только набраться блох, скочек. Мы объясняем, что это неправильное мнение".

Что и кому собрали на акции

Во время акции собрали около 150 кг сухого корма, примерно 20 кг круп, также дети приносили впитывающие пелёнки для животных, игрушки, лотки, миски, древесный и комкующийся наполнитель для лотков (вышло около 50 кг наполнителя), консервы и пресервы, попонки, которые нужны после операций. Газеты и ветошь — их подстилают больным животным и потом утилизируют. Принесли медикаменты для животных, средства от паразитов.

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Всё передали группе волонтёров Слуцка. Анастасия Туровец рассказала, что часть кормов передали людям, которые в городе подкармливают бездомных животных, а остальной корм и вещи — на передержки, где временно живут непристроенные животные. Волонтёр считает, что собранного должно хватить где-то на месяц.

Консервы и пресервы пойдут животным, которым тяжело есть сухой корм. Например, потерявшим зубы из-за болезни, травмы или старости. Остальное тоже разойдётся по потребностям. Например, из б/у тканей, которые передали дети, волонтёры сами шьют послеоперационные попонки для кошек и собак.

«В любом случае это хорошее подспорье для волонтёров», — говорит Анастасия Туровец.

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Осенью в центре проходил конкурс «Лучший друг», посвящённый домашним питомцам. В числе номинаций был фотоконкурс, где дети присылали фотографии со своими питомцами.

«Мы хотели показать, что кто-то выкидывает животных на улицу, а кто-то любит, — говорит Тамара Коледа. — И дома у него есть питомец, о котором он заботится. И может на фото выразить своё счастье, как ему хорошо с этим питомцем». Детям постарше показывали фильмы о бездомных животных. Некоторые не могли сдержать эмоций и плакали.

Также педагог центра провела с воспитанниками занятие по анималотерапии. Она рассказала, что, кроме того, что животные создают благоприятную атмосферу в доме, они ещё и помогают лечить заболевания.

Благодарности и контакты

«Мы как организаторы высказываем слова благодарности за то, что столько людей откликнулось и так хорошо всё получилось, — говорит директор ЭБЦУ. — Животные молчат, сами не могут поблагодарить, так что мы, экологи, благодарим за них.

Если учитывать, что у нас в учреждениях образования 9 тысяч детей, 2,4 тысячи участников акции — это очень хороший резонанс.

А если у кого-то тоже есть желание помочь волонтёрам, что-то им передать, не обязательно участвовать в акции. Можно просто с ними связаться, животные нуждаются в помощи постоянно".

В свою очередь, слуцкие волонтёры благодарят всех, кто поучаствовал в акции, за доброту и отзывчивость.

Если вы хотите помочь животным, вы можете связаться с волонтёрами через соцсети: