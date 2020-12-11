Сидела в луже со сломанной ногой и звала на помощь... Чем обернулся гололёд в Слуцке для одинокой женщины и как ей помог случайный прохожий

В редакцию «Кур'ера» позвонил случчанин Сергей. Он рассказал, чем обернулся гололёд в Слуцке для одинокой женщины.

«Сегодня (11 декабря. — Прим. ред.) в Слуцке гололёд, ещё и дождь — мокро и скользко. И вот, как всегда, у нас в городе что-то делается после того, как случается что-то плохое. Рассказываю.

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Проходя по парковке возле дома № 118 на улице Ленина, рядом с 1-м подъездом я увидел женщину. Она сидела на земле и махала руками, над коленом у неё торчал какой-то бугор. Я подошёл к пенсионерке и попытался поднять её, но не смог, так как ей было очень больно. Она сидела прямо в луже! Я нашёл какую-то картонку, чтобы подложить хотя бы её под женщину. И сразу же вызвал «скорую». Время было 11.30.

Оказалось, что у случчанки нет мобильного телефона. И я от её лица позвонил в Слуцкое ЖКХ. Описал ситуацию и попросил приехать, зафиксировать всё. На это они мне ответили, что не выезжают в подобных случаях, и посоветовали обратиться на 115. бел, что мы и сделали. От лица женщины оставили там соответствующую заявку.

Прошло минут 10, «скорой» до сих пор не было, а вот сотрудники ЖКХ набежали, их было человека четыре. И сразу начали посыпать это крыльцо. Я им сказал: «Вы бы посыпали перед тем, как людям на работу идти, а что сейчас уже? Время — почти обед, около 12 часов».

Коммунальщики сразу же посыпали крыльцо и ступеньки, где поскользнулась женщина. «Сейчас уже толку… Чтобы кто-то ещё не упал?» — спросил я.

«Скорая» приехала в итоге через 40 минут после того, как я её вызвал. Пенсионерку забрали, наверное, у неё открытый перелом. Выглядело всё страшно.

А ещё, разговаривая со случчанкой, я выяснил, что она 1941 года рождения, живёт одна. Дочь учится в Барановичах. Так и сидела бы бедная в луже, без мобильного телефона и ждала, когда кто-то пройдёт мимо…" - рассказал «Кур'еру» Сергей.

Комментарий Слуцкого ЖКХ

Добавлено в 14.18. Корреспондент «Кур'ера» позвонил Александру Ждану, начальнику предприятия по благоустройству Слуцкого ЖКХ, и спросил, что коммунальщики делают для того, чтобы справиться с гололёдом. Он ответил: «Все вопросы к руководству». Мы попытались сделать это.

Выяснилось, что Николай Воронько, директор Слуцкого ЖКХ, Анатолий Мельник, главный инженер, и Елена Корженевская, заместитель по идеологической работе, находятся на больничном.

Михаил Метельский, заместитель директора по жилищным вопросам и благоустройству, не ответил на телефонный звонок. В приёмной руководителя ЖКХ корреспонденту «Кур'ера» сказали, что у Михаила Метельского очень много посетителей, поэтому он, скорее всего, и не может ответить.

В ТЕМУ. Как рассказали «Кур'еру» в приёмном покое Слуцкой ЦРБ, по состоянию на 13.10 11 декабря из-за травм во время гололёда к ним поступило 5 человек.

Обновлено в 14.18.