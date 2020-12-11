Без корпоративов и гостей. Пожелание эпидемиологов по проведению новогодних праздников

Санслужба настоятельно просит провести новогодние праздники в кругу семьи и позаботиться о покупках заранее. Пожелание эпидемиологов озвучила Светлана Ермак, главный санитарный врач Минска.

«Учитывая, что новогодние праздники — это массовые мероприятия, которые любят проводить не только в кругу семьи, но и со своими друзьями, знакомыми, мы всё-таки настоятельно рекомендуем данные праздники хотя бы в этом году проводить в близком кругу своих родственников, чтобы не быть причастным к заражению себя или своих знакомых», — сказала Светлана Ермак.

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Главный санврач напомнила: решением Мингорисполкома всем объектам общепита было запрещено проводить закрытые и заказные мероприятия. «Это является основным профилактическим средством, нужно воздержаться от проведения таких мероприятий», — отметила она.

Также рекомендуется сделать покупки к праздникам заранее, чтобы избежать очередей. При посещении торговых центров, магазинов обязательно использовать средства индивидуальной защиты.

«При посещении торговых центров, объектов общепита старайтесь избегать людных мест и продумать свои покупки заранее, чтобы не создавать столпотворение. Необходимо дистанцироваться там, где это возможно — на не менее 1−1,5 м, использовать антисептики», — напомнила главный санврач столицы.

Светлана Ермак также попросила родителей отнестись с пониманием к просьбе педагогов не посещать взрослым детские новогодние утренники. В качестве альтернативы воспитатели могут снять видео детского праздника и поделиться потом им с родителями.

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