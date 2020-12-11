Теперь официально. Стало известно, кто возглавил Белгазпромбанк

В Белгазпромбанке рассказали, кто попал в состав правления. Исполняющим обязанности председателя назначена заместитель председателя правления Ирина Потапова, которая до этого была одним из замов, она работала ещё при Викторе Бабарико. TUT. BY напомнил, что несколько топ-менеджеров из предыдущего состава правления, в том числе и.о. председателя, проходят по уголовному делу.





Правление сформировано из действующих сотрудников банка, оно приняло полномочия по управлению 11 декабря. В него вошли:

Татьяна Авраменко , исполнительный директор;

, исполнительный директор; Ирина Антонова , начальник управления финансовых институтов;

, начальник управления финансовых институтов; Александр Вождаев, директор департамента корпоративного бизнеса;

директор департамента корпоративного бизнеса; Константин Кирьянов , директор департамента розничного бизнеса;

, директор департамента розничного бизнеса; Владимир Короткевич , исполнительный директор;

, исполнительный директор; Александр Сотников, заместитель председателя правления.

Александр Сотников, Ирина Потапова и Татьяна Авраменко были в составе предыдущего правления, в котором было 8 человек (в нынешнем — 7).

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Как пишет TUT. BY, для Белгазпромбанка распространённая практика, когда руководители департаментов попадают в состав правления. Так было, к примеру, в 2010 году, когда на место Людмилы Комир в правление ввели Вячеслава Станкевича, директора департамента внутреннего аудита. А Кирилл Бадей, который в 2006 году возглавил департамент казначейства, в апреле 2014 года стал заместителем председателя правления.

Что известно про нового руководителя банка

Ирина Потапова из числа тех работников, которая работала ещё при Викторе Бабарико. Свою трудовую деятельность в банковской системе начала в Белинвестбанке, где с 1996 по 2008 год занимала должности экономиста, старшего экономиста. В 2010 году её утвердили заместителем главного бухгалтера Белгазпромбанка. Спустя несколько лет Потапова стала главбухом. А в 2017 году её назначили зампредом правления.

А что со временной администраций

Временная администрация по управлению банком, которую возглавляла Надежда Ермакова, экс-глава Нацбанка, завершила работу 10 декабря 2020 года.

Ранее в конце ноября Надежда Ермакова рассказывала TUT. BY, что ей не поступало предложение возглавить банк.

Источник, близкий к руководству банка, рассказал, что кандидатура экс-главы Нацбанка не рассматривала на позицию руководителя банка во многом из-за того, что «её работа ассоциировалась бы с продолжением внешнего управления». Ожидается, что акционеры проведут в банке аудит силами международно-признанной организации и после этого вернутся, в том числе к вопросу о руководителе банка.

Надежда Ермакова тем временем «будет в свободном плавании». «Останусь председателем ветеранской организации Беларусбанка на общественных началах», — поясняла она в конце ноября.

КОНТЕКСТ. С 15 июня 2020 года в Белгазпромбанке ввели временную администрацию по управлению решением Нацбанка.

Руководителем временной администрации была назначена Надежда Ермакова. Полномочия правления ОАО ˮБелгазпромбанк" на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

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