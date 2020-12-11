Ваша кошка/собака родила, и вы не хотите выбрасывать детёнышей – обратитесь в «Кур’ер»

«Кур'ер» предлагает нашим читателям возможность сделать доброе дело. Мы будем публиковать истории бездомных животных и животных, которые ищут новое жильё. Понравившегося питомца вы сможете забрать себе.
В ТЕМУ. Ищем хозяина и дом, а взамен обещаем любить свою новую семью. Люди, отзовитесь
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Алгоритм действий
Если вы хозяин животного или волонтёр:
- Загрузите фото животного в альбом vk.com/kurjer.
- Сопроводите снимок описанием: порода, возраст, характер, её история.
- Оставьте ваши контакты, по которым с вами можно связаться для того, чтобы забрать животное.
Если вы будущий хозяин животного
- Откройте альбом vk.com/kurjer.
- Найдите животное, которое вам понравится.
- Позвоните по указанному номеру и сообщите, что готовы приобрести себе питомца.
Партнёр рубрики «В добрые руки» — ветеринарный центр NEW ЙОРК.