Ваша кошка/собака родила, и вы не хотите выбрасывать детёнышей – обратитесь в «Кур’ер»

«Кур'ер» предлагает нашим читателям возможность сделать доброе дело. Мы будем публиковать истории бездомных животных и животных, которые ищут новое жильё. Понравившегося питомца вы сможете забрать себе.

В ТЕМУ. Ищем хозяина и дом, а взамен обещаем любить свою новую семью. Люди, отзовитесь

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Алгоритм действий

Если вы хозяин животного или волонтёр:

Загрузите фото животного в альбом vk.com/kurjer. Сопроводите снимок описанием: порода, возраст, характер, её история. Оставьте ваши контакты, по которым с вами можно связаться для того, чтобы забрать животное.

Если вы будущий хозяин животного

Откройте альбом vk.com/kurjer. Найдите животное, которое вам понравится. Позвоните по указанному номеру и сообщите, что готовы приобрести себе питомца.