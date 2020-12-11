Ваша кошка/собака родила и вы не хотите выбрасывать детёнышей — обратитесь в «Кур'ер»

Отдел новостей
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«Кур'ер» предлагает нашим читателям возможность сделать доброе дело. Мы будем публиковать истории бездомных животных и животных, которые ищут новое жильё. Понравившегося питомца вы сможете забрать себе.

В ТЕМУ. Ищем хозяина и дом, а взамен обещаем любить свою новую семью. Люди, отзовитесь

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Алгоритм действий

Если вы хозяин животного или волонтёр:

  1. Загрузите фото животного в альбом vk.com/kurjer.
  2. Сопроводите снимок описанием: порода, возраст, характер, её история.
  3. Оставьте ваши контакты, по которым с вами можно связаться для того, чтобы забрать животное.

Если вы будущий хозяин животного

  1. Откройте альбом vk.com/kurjer.
  2. Найдите животное, которое вам понравится.
  3. Позвоните по указанному номеру и сообщите, что готовы приобрести себе питомца.

Партнёр рубрики «В добрые руки» — ветеринарный центр NEW ЙОРК.

Ваша кошка/собака родила, и вы не хотите выбрасывать детёнышей – обратитесь в «Кур’ер»