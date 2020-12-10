Лукашенко подписал закон о взаимном признании виз Беларуси с Россией. Что это значит

Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительством Беларуси и России о взаимном признании виз, сообщает Национальный правовой портал pravo.by.

Как пишет TUT. BY, работа над соглашением о взаимном признании виз в Беларуси и России длилась более двух лет. В июне этого года Владимир Макей и Сергей Лавров в Минске наконец подписали соглашение.

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Оно предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Беларусь.

В МИД Беларуси пояснили, что соглашение пока не вступило в силу, так как оно предусматривает начало действия через 30 дней после получения сторонами последнего уведомления о завершении внутригосударственных процедур.

«Для Беларуси внутригосударственные процедуры включают принятие соответствующего закона Национальным собранием и подписание закона о ратификации документа. То есть со своей стороны мы все процедуры завершили, осталось дождаться аналогичного шага и соответствующего уведомления от второй стороны», — пояснил Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД.