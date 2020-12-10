За сердечную теплоту, чуткость и внимательность… Пациентка благодарит сотрудников 2-го инфекционного отделения Слуцкой больницы

От всей души выражаю благодарность заведующему 2-м инфекционным отделением Слуцкой ЦРБ Алешкевичу Василию Николаевичу, лечащему врачу Стасевичу Никите Михайловичу, старшей медицинской сестре Волковой Валентине Ивановне за профессионализм, сердечную теплоту, добросовестное исполнение своих обязанностей, доброжелательное отношение к своим пациентам.

Также благодарю весь медперсонал за чуткость, отзывчивость, теплоту и внимательность. От всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов в вашем нужном и востребованном труде.

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Большое человеческое спасибо за ваше благородное дело от меня, всех моих родных и близких!

С уважением, благодарный пациент 20-й палаты В. А. Барановская.