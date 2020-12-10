День 10 декабря можно по праву считать праздником. Праздником торжества гуманизма. В этот день более 70 лет назад была принята Всеобщая декларация прав человека. Для белорусов сейчас она важна как никогда.

Почему? Попробуем кратко разобраться в этом вопросе на простых примерах.

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При чём тут Вторая мировая война?

Когда я учился на во­ди­­тель­ских кур­сах, инструкторы повторяли много раз, что Правила дорожного движения «написаны кровью». Мы понимали, что если ты нарушаешь ПДД, то рискуешь жизнью. То же самое мне говорили о правилах техники безопасности в армии и на производстве. Нарушение этих правил чревато последствиями для жизни и здоровья.

Права человека — это как раз те правила, которые «написаны кровью» миллионов людей. Самый страш­ный пример этому — Вторая мировая война.

Ведь та война нача­лась не с того, что одни напали на других. Началась она ещё тогда, когда в государствах несправедливость и террор властей против своих граждан достигли таких масштабов, при кото­рых «идеология зла» стала абсолютной нормой в обществе. Люди стали послушным инструментом в руках тиранов. В странах орудовали НКВД и гестапо. По религиоз­ным, политическим, национальным призна­кам и убеждениям людей пытали, бросали за решётку, уничтожали. Всех, кто высказывался против политики диктаторов, преследовали, ссылали, расстреливали.

Общество настолько деградировало, а руко­водство государств настолько преуспело в нарушении челове­ческих прав и свобод, что апогеем правового беспредела стала Вторая мировая война.

Декларация прав человека принята после Второй мировой войны, чтобы больше никогда не допустить повторения всех тех ужасов, которые пережило человечество.

Что не так с правами человека в Беларуси?

Важно понимать, что и нарушителем, и защитником прав человека является государство. Именно оно должно защищать своих граждан, служить их благополучию. В этом и есть смысл работы тех, кому граждане доверили власть. Права человека это именно про взаимоотношения граждан и государства. История нам оставила множество примеров, где успешными и богатыми являются именно те государства, в которых торжествует закон — и граждане чувствуют себя свобод­ными.

Сегодня правозащит­ники заявляют, что в Беларуси наруша­ется большинство политических и лич­ных прав человека. Так ли это, попробуем разобраться.

К основным личным и политическим правам человека относятся:

право на жизнь;

неприкосновенность личности;

неприкосновенность жилища;

неприкосновенность переписки;

равенство перед законом;

свобода слова и печати;

свобода собраний;

право принимать участие в управлении своей страной и другие.

Действительно, можно констатировать, что по каждому из этих прав и свобод человека, которые должно гарантировать государство, есть вопросы.

Право на жизнь? В стране до сих пор действует смертная казнь.

Неприкосновенность личности? Существуют тысячи свидетельств очевидцев и видео­доказательств, как людей хватают и бросают в автозаки и бусы без номеров неизвестные в масках.

Неприкосновенность жилища? Уже и тут есть проблема после того, как руководство страны не воспрепятствовало тому, что людей хватали и задерживали даже в квартирах.

Неприкосновенность переписки (телефонных разговоров)? Если в СМИ страны цитируют широкой общественности фрагменты из почтовых переписок и телефонных прослушек, то о какой неприкосновенности можно говорить?

Равенство перед законом? Не для всех! Не заведено ни одного уголовного дела по почти двум тысячам заявлений людей, которых избили и покалечили силовики. Зато есть уголовные дела в отношении тех, кто выполнял свой профессиональных долг и высказывал свою гражданскую позицию.

Свобода слова и печати? Наверное, из-за того, что государство очень хорошо защищает это право, белорусы теперь не могут купить в киоске «Комсомольскую правду», «Народную волю», не могут читать в интернете ряд заблокированных информационных ресурсов.

Свобода собраний? «Защиту» этого права со стороны государства мы можем наблюдать каждый день на улицах Минска и других белорусских городов. Когда людей задерживают после акции возложения цветов к памятнику жертвам гетто, сложно рассуждать о том, что государство нам гарантирует права.

Нарушения прав человека затронут каждого

Системный кризис с правами человека неизбежно будет иметь последствия для каждого. Это правило должны понимать как политики, так и граждане. Ещё французский правовед и философ Шарль Луи Монтескье сказал: «Несправедливость, допущенная в отношении одного человека, является угрозой всем».

Поэтому, считаю, лучший способ отметить день 10 де­кабря — это перечитать Декларацию прав человека и рассказать о ней вашим близким. Защищая права другого человека, вы защищаете и свои тоже.