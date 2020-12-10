Мёртвая собака, ямы, бродячие животные. С какими проблемами жители Слуцка обращались на 115. бел в ноябре и декабре

Утром в четверг, 10 декабря, «Кур'ер» посмотрел, что в ноябре и декабре случчане отправили 28 заявок на сайт 115.бел. Выбрали некоторые из них.

Повреждение остановки общественного транспорта

Житель улицы Максима Богдановича оставил такую заявку 11 ноября: «Остановка „Проектный институт“ (около ул. М. Богдановича, 50): нет урны, скамейка в ненадлежащем виде, нет козырька, кругом мусор». Ему ответили: «Произведено обследование остановочного пункта „Проектный институт“. Наведён должный санитарный порядок, скамейка находится в надлежащем виде. Так как посередине дорожки находится опора линии электропередачи и ввиду того, что ширина посадочной площадки составляет 1,5 м и за тротуарной дорожкой сразу же проходит ограждение (забор), остановочный павильон, имеющий габариты 2×5 метра, установить невозможно».

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Мёртвая собака

Житель Слуцка отправил заявку на сайт 11 ноября. Он написал: «На улице Магистральной, напротив геологоразведки, у дорожки уже несколько дней лежит мёртвая собака». Заявителю ответили, что «бродячая собака убрана 12.11.2020 года».

Ямы/выступы на проезжей части/тротуаре

Житель 12-го городка обратился с такой заявкой 11 ноября: «Просим устранить огромные ямы по ул. Гагарина возле школы № 9. Невозможно нормально припарковать автомобиль, повсюду ямы, после осадков огромные лужи и грязь, дети из близлежащих домов либо те, кого привозят на автомобиле, вынуждены идти в школу по грязи, были случаи, когда в утреннее время при плохой освещённости данного участка дети падали в эти огромные лужи. Просим принять меры для устранения».

Ему ответили, что «произведено ремонтное профилирование обочины прилегающей территории к ГУО „Средняя школа № 9“ 12.11.2020 года».

Бродячие животные

Житель 11-го городка отправил заявку 15 ноября. Он написал, что на пересечении улиц Гагарина и Социалистической очень много бездомных собак.

Ему ответили, что «заявка закрыта на основании предоставленной информации организацией-исполнителем».

Не убирается подъезд

Житель микрорайона «Чехова» пожаловался 16 ноября на грязь и вонь в подъезде. Он написал: «Уберите, пожалуйста, в подъезде № 3 по улице Чехова, 43. Просто невозможно жить в этой грязи и вони. На протяжении нескольких месяцев не видно дворника или уборщицу. График уборки подъезда (если он априори существует) не соблюдается. Ни раз в неделю сухая, ни раз в месяц влажная. Никакая».

Случчанину ответили, что «18.11.2020 г. произведена сухая и влажная уборка в подъезде».

Отсутствует горячая вода

Житель дома № 1 по улице Пионерской обратился 24 ноября. Он написал, что «опять в доме нет горячей воды, идёт чуть тёплая». Случчанину ответили: «Горячая вода в доме соответствует санитарным нормам. Заявителю разъяснено, что у них в доме тупиковая система, за которую идёт скидка по оплате».

Мостик в «цыганском» парке

Случчанин в заявке от 26 ноября написал: «Отсутствуют доски на мостике уже долгое время, минимум пару лет, и никому нет дела. Просьба исправить». Заявителю ответили, что «произведено восстановление моста».

Полив тротуара

Житель Майского Посада написал заявку 26 ноября: «Отсутствует ливнёвка около магазина „Идея“. Просьба исправить». Случчанину ответили, что «произведён ремонт ливневой канализации 27.11.2020 года».

Бродячие животные

Житель 11-го городка написал на сайт 4 декабря: «Много бездомных собак».

Заявителю ответили: «Бригадой по отлову безнадзорных животных на территории отловлена одна бродячая собака».

Благоустройство улиц

Случчанин отправил заявку по поводу улицы Пионерской 6 декабря: «Заменить плиту, т.к. треснула. Причём находится около тропинки, через дорогу от водоканала». Ему ответили, что «заявка закрыта».

Бродячие животные

Житель 11-го городка отправил заявку на сайт 9 декабря: «Сегодня бегала стая из шести бездомных собак. Вели себя агрессивно». Ему ответили, что «организация ещё не произвела рассмотрение этого запроса».

Не убирается дворовая территория

Житель 11-го городка написал 9 декабря, что «в сквере возле танка не убрано. Разбросан мусор и бутылки из-под алкоголя». Ему ответили, что «организация ещё не произвела рассмотрение этого запроса».