В куче песка в городском парке житель Слуцка нашёл мистический талисман, который искал почти 40 лет. Фото

Прожил я на Севере России, в Карелии, незабываемых 36 лет. Работал в научно-исследовательских экспедициях. Собрал коллекцию различных камней и минералов. Зачастую находки были случайными. А вот камень с природным отверстием специально искал долгие годы. Такой талисман непременно нужно найти самому, а не купить в магазине.

За долгие годы работы в экспедициях не нашёл я мистический камень в северных землях, а в Слуцке неожиданно обрёл его.

Однажды, по привычке исследователя, смотрел на кучу строительного песка в городском парке и приметил небольшой камень причудливой формы. Будто сохранилась в нём замершая жизнь. Когда взял его в руки, понял, что это «пришелец», который прибыл на белорусскую землю с помощью ледника сотни веков назад. Скорее всего, из южной Финляндии. Камень породы кварцит, размером около 15 см. Все его вмятины вымыты водой на протяжении миллионов лет. И отверстия тоже проделала проточная вода за невообразимое время.

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Почему именно такой камень мне понадобился? С одной стороны, это простое любопытство, возникшее из разговоров учёных мужей. С другой — желание иметь оригинальный экземпляр в своей коллекции. И последнее — такой камень, бытует мнение, обладает сверхъестественными способностями.

В народе камень с отверстием называют «Куриный бог». Странное прозвище, и связано оно с тем, что в старину такой камень служил оберегом домашней птицы от всякого рода напастей. На самом же деле правильно называть камень «чуриный» — от имени духа «Чур». Считается, что он охранял границу яви от тёмных сил. Вспомните выражение «Чур меня!», то есть защити, сбереги, не тронь. Со времён язычества в Беларуси сохранилось название «Перунова стрела», так как верили, что дырку в камне пробивает молния. Такой камень иметь в доме считалось очень нужным для здоровья и благополучия семьи.

Говорят, что, заглянув в дырочку камня, можно попасть в другую реальность. Признаюсь, что сам смотрел туда с некой опаской. Знаете, что-то есть в этом таинственное, точнее, нечто неведомое там есть за пределами…

Желаю всем увидеть светлое будущее!