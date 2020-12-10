Мясная или вегетарианская колбаса: что хуже для экологии?

В Германии многие потребители отказываются от мяса ради экологии. Но настолько ли экологична вегетарианская колбаса, чтобы делать выбор в её пользу? Мнения разошлись. Депутаты Европарла­мента разрешили вегетарианским продуктам и дальше носить мясные названия: бургером, колбасой, котлетой или стейком могут быть и изделия без ингредиентов животного происхож­дения в составе. Главное, чтобы на упаковке чётко было написано, что эта сосиска — не из курицы или свинины.

Рынок веганских и вегетарианских продуктов в Европе растёт. Каждый второй житель Германии, в частности, считает себя флекситарианцем: ест мясо, но не так часто, как раньше. Соевые сосиски, шницели и колбаски покупают в том числе и люди, которые отказываются или уменьшают потребление мяса по экологическим соображениям. Но так ли безвредна для планеты вегетарианская колбаса?

Опасная колбаса?

В 2018 году немецкий журнал Stern сделал и опубликовал свои очень неожиданные выводы: при изготовлении вегетарианской колбасы умирает больше животных, чем во время производства мясных изделий. Для подсчёта немецкие журналисты взяли мортаделлу с содержанием мяса 74%. Из одной свиньи весом чуть больше 94 кг можно сделать около 103 кг колбасы. Этот же производитель делает и вегетарианский вариант мортаделлы с содержанием 70% яичного белка. Как подсчитали в Stern, на те же 103 килограмма «колбасы» нужно более 71 кг белка. А это — 2174 яйца. Одна курица кладёт до 300 яиц в год, и после 15 месяцев из-за снижения продуктивности её убивают.

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При этом в Stern подчеркнули, что они не призывают есть больше мяса — решать должны сами потребители. Позже это исследование распространили и другие немецкие СМИ.

Насколько экологичны заменители мяса?

Издание экоактивистов Utopia. de решило опровергнуть эти подсчёты. Они подробно разобрали исследование журнала Stern.

Экологи считают пример вегетарианской колбасы с содержанием белка в 70% «преуве­личенным». Сейчас на полках супермарке­тов Германии сложно найти продукты с таким составом: у популярных марок доля куриного белка не достигает и 10%, утверждает Utopia. Поэтому утверждать, что ради вегетарианской колбасы умирает больше животных, было бы не совсем корректно, считают экоактивисты.

Кроме того, по данным Utopia. de, одной курице в среднем требуется 130 граммов корма в день, взрослой свинье — примерно три килограмма. А чем больше корма для животных, тем больше полей для зерновых и меньше лесов. Этот важный аспект в своём исследовании журналисты Stern не учли. К тому же, как отмечают экоактивисты, само по себе существование вегетарианской колбасы помогает многим отказаться от мяса. И вряд ли кто-то будет составлять свой рацион полностью из одного такого продукта.

С мясом или без мяса?

Не стоит забывать о том, что заменители мяса не всегда такие уж экологичные. Для выращивания сои, например, требуются большие территории, и поэтому приходится вырубать леса в Южной Америке, где она растёт. Конечно, не весь урожай идёт на вегетарианскую колбасу, но если спрос на заменители мяса будет расти, то тропические леса продолжат вырубать. Сою в Европу везут преимущественно из Южной Америки, поэтому углеродный след этого продукта тоже вызывает много вопросов.

Какую колбасу всё-таки выбрать: вегетарианскую или мясную? Решать придётся самостоятельно, но если проанализировать все данные, то получается, что ни один из этих вариантов абсолютно экологичным не является.

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