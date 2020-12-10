Случчанка: «Если коронавирус такой опасный, что даже мёртвых прячут в мешок, то и живых надо изолировать»

Тема коронавируса одна из самых обсуждаемых сейчас. Если в первую волну среди знакомых были единицы заболевших, то сейчас то и дело слышу о том, что кто-то уже переболел, кто-то болеет, а у кого-то даже до 50% поражены лёгкие.

На мой взгляд, особенно среди старшего поколения, не так пугает сама болезнь, как вероятность оказаться похороненным голым в чёрном пакете. Для них это какой-то ужас и нереальность, что такое бывает и с «короной» хоронят именно так.

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То и дело слышу, как некоторые то рассказывают родным, что им надо обязательно положить тёплые вещи, то о том, что в больницу тогда они не пойдут вообще, лишь бы похоронили как положено. Как бы это ни звучало, но я вообще не понимаю, почему людей, умерших от коронавируса, хоронят таким образом.

Если учесть, что вирус распространяется воздушно-капельным путём при кашле, чихании, то мёртвый человек в принципе этого сделать не может. С другой стороны, некоторым закрывают больничные раньше при отсутствии прямо ярких проявлений болезни, и человек ходит на работу и, в принципе, без маски.

Среди моих знакомых были такие люди, которые, имея положительный тест, свободно ходили за покупками. Масочный режим действует, но простого покупателя это никак не касается, даже если он будет ходить без маски, ему за это ничего не будет.

Если вирус такой опасный, что даже мёртвых людей надо прятать в мешок, то и живых необходимо изолировать на какой-то срок.

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