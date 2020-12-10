Хаски 12 дней ждал хозяев с Окрестина, а теперь не отходит от них ни на шаг. Видео

Хаски по кличке Дерек спустя 12 суток наконец дождался своих хозяев из изоляторов на Окрестина и в Барановичах. Всё это время за псом ухаживали друзья, но Дерек всё равно не спал и скулил по ночам.

Когда же хаски наконец увидел любимых людей, то чуть не повалил их на землю. От радости пёс лаял, прыгал и вставал на задние лапы, прижимая уши к голове.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nataliya (@chernoemoloko)

«Я не знаю, как Дерек это делает, но он всегда знает, где мы были, — поделилась хозяйка пса по имени Наталья у себя в Instagram. — Если просто уходим из дома, он встречает нас радостно, но лениво. Знает, что могут перепасть вкусняшки. И вот уже третий день пёс даже не наглеет и не пытается стащить еду со стола».

По словам Натальи, Дерек теперь не отходит от хозяев ни на шаг, «даже если ему жарко и хочется полежать на любимой прохладной плитке».