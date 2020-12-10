«Какой была игра, когда волей коронавируса на них смотрел весь мир!» Случчане написали слова поддержки местной команде

Сегодня, 10 декабря, отмечается Всемирный день футбола. К этому дню «Кур'ер» попросил случчан написать слова поддержки местной команде.

СФК «Слуцк» триумфально начал сезон 2020-го. Но вот в конце года клуб рискует вылететь из высшей лиги, которую не покидал семь лет. 15 и 19 декабря случчане сыграют стыковые матчи с клубом «Крумкачы» за право остаться в высшей лиге в 2021 году. Вот, что написали наши читатели, чтобы подбодрить футболистов.

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Настя Сироткина

Надо верить в лучшее, и надо Слуцку будет постараться победить. Только «Слуцк»! Только победа! Вперёд, «Слуцк»! Ты сможешь, «Слуцк»! Удачи, парни!

Лена Дайрукина

Футбол — конечно, игра профессионального мастерства, техники и подготовки. Но ещё важны и сила духа, воля, второе дыхание и поддержка близких и болельщиков! Какой была игра, когда волей коронавируса на них смотрел весь мир! Ребята, покажите, на что вы способны, и пусть удача будет с вами! Верьте в себя!

Джонни Депп

Надо верить в лучшее. Без веры в победу не стоит и на поле выходить.

Юлия Сёмкина

В клубе сейчас нелёгкое время из-за пандемии. Но я в вас верю, вы сможете, 7 лет в высшей лиге — это только начало. Только «Слуцк», только вперёд, только победа!

Парни, город с вами!