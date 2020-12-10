«Возможно, чья-та жизнь будет спасена». Основательницы швейного производства в Слуцке передали более 500 масок медикам и пенсионерам

Дарья Соловьёва и Екатерина Толкачёва, которые открыли швейное производство брендов MUA и Normal в Слуцке, помогли больнице и Центру соцобслуживания населения во время пандемии COVID-19.



«Мы сшили более 500 белых масок специально для слуцких врачей и для отделения круглосуточного пребывания пенсионеров и инвалидов. Средства защиты передали на этой неделе, — рассказала «Кур'еру» Дарья Соловьёва. — Помогаем, потому что сейчас сложное время и есть уязвимые места — больницы, социальные центры, где находятся пожилые люди и с инвалидностью. Они относятся к группе риска, их надо защитить — обеспечить средствами защиты.

Поскольку работаем в швейной индустрии, у нас есть возможность помогать. Сшить маску почти ничего не стоит, но, возможно, чья-та жизнь будет спасена".

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Дарья предлагает всем швейным предприятиям и жителям Слуцка присоединиться к их инициативе. Если нет возможности сшить маски, то купить готовые и передать их соцработникам или в ЦРБ.

«В Слуцке есть швейные фабрики. У них довольно много обрезков, концевых остатков тканей, которые можно использовать для производства масок. Давайте устроим флешмоб #слуцкиефабрикипротивковид и все вместе ещё сошьём маски», — сказала Дарья.