По следам истории из Слуцка, когда девочка оказалась заперта в автобусе. Кто и за что должен отвечать при перевозке детей

Руководство автобусного парка № 2 передало «Кур'еру» выдержку из документа, в котором указано, кто и за что отвечает во время перевозки детей. Напомним, автопарк перевозит школьников по заказу управления по образованию Слуцкого райисполкома.

КОНТЕКСТ. В Слуцке девочка, которая живёт на «Сахарном», а учится в Весейской школе, оказалась заперта в автобусе недалеко от дома. Выяснилось, что сопровождающий педагог вышел раньше, а водитель просто не заметил уснувшего ребёнка и по дороге в автопарк заехал в РОСК.

Автомобильные перевозки пассажиров регулируются постановлением Совета Министров РБ № 972.

Пункт 198 главы 12 постановления гласит: «При перевозке обучающихся\…\ школьными автобусами каждый ребёнок должен быть обеспечен отдельным посадочным местом, а в салоне школьного автобуса должно находиться не менее одного совершеннолетнего сопровождающего на 20 детей, назначенного учреждением образования\…\. Сопровождающие обязаны принимать меры, обеспечивающие безопасное поведение обучающихся, детей, проходящих спортивную подготовку, при посадке в школьный автобус, перевозке, а также высадке из школьного автобуса».

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Пункт 193 определяет, что перевозчик (в данном случае автопарк № 2) обязан обеспечить безопасность дорожного движения при перевозках детей.

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