Контакты по COVID-19 смогут устанавливать и сотрудники поликлиники, а не только санитарно-эпидемиологической службы. Это следует из сообщения Минздрава со ссылкой на постановление Совмина № 705 от 7 декабря 2020 года «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208 и от 30 октября 2020 г. № 624».

Кроме этого, при посещении пациента с COVID-19 терапевты поликлиник теперь могут выписывать больничные листы контактам первого уровня. А факт наличия у человека с COVID-19 контакта и его уровень может быть установлен мониторинговой группой поликлиники во время посещения (выезда) по месту жительства или месту пребывания пациента.

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Раньше это могли сделать только должностные лица органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, государственных органов, осуществляющих управление деятельностью в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По сути, нововведение может упростить и ускорить процедуру определения контактов, что очень важно во время пандемии.

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