В Беларуси активно пытаются блокировать движение поездов, такой случай есть и в Слуцком районе. Что за это грозит

В этом году в Беларуси зафиксировано около сотни случаев, когда неизвестные пытались блокировать движение транспорта, в том числе железнодорожного. Для этого неизвестные используют разные методы. В Слуцком РОВД для читателей «Кур'ера» привели пример из нашего района и рассказали об ответственности за подобные действия.
Могут пострадать люди
«В этом году, осенью, на перегоне Калий 3 — Слуцк в нашем районе неизвестные повредили провода сигнальных светофоров. Из-за этого они были обесточены. Материальный ущерб РУП «Могилёвское отделение Белорусской железной дороги» — самое малое в этой ситуации. Могли ведь наступить и необратимые последствия.
Хотим обратить внимание случчан. Подобные действия могут повлечь не только срыв графика движения поездов, но и экстренное торможение и травмирование пассажиров", — отметили в милиции.
В РОВД рассказали, что подобные ситуации происходят по всей стране. Иногда, чтобы заблокировать движение поезда, неизвестные используют металлическую проволоку, которую кладут на рельсы. Подобные факты фиксируются и по сей день.
«Во всех таких случаях на месте происшествия работают следователи, эксперты, милиционеры и железнодорожники», — добавили в РОВД.
Что по этому поводу говорит закон
- Ст. 18.1. КоАП РБ. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций путём создания препятствий, установки постов или иным способом влечёт штраф от 6 до 10 базовых величин (от 162 до 270 рублей).
- Ст. 18.3. КоАП РБ. Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения транспорта, влечёт штраф от 2 до 10 базовых (от 54 до 270 рублей).
- Ст. 310 УК РБ. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, повлёкшее причинение ущерба в особо крупном размере, либо повлёкшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, влечёт наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.