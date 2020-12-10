В Беларуси активно пытаются блокировать движение поездов, такой случай есть и в Слуцком районе. Что за это грозит

В этом году в Беларуси зафиксировано около сотни случаев, когда неизвестные пытались блокировать движение транспорта, в том числе железнодорожного. Для этого неизвестные используют разные методы. В Слуцком РОВД для читателей «Кур'ера» привели пример из нашего района и рассказали об ответственности за подобные действия.

Могут пострадать люди

«В этом году, осенью, на перегоне Калий 3 — Слуцк в нашем районе неизвестные повредили провода сигнальных светофоров. Из-за этого они были обесточены. Материальный ущерб РУП «Могилёвское отделение Белорусской железной дороги» — самое малое в этой ситуации. Могли ведь наступить и необратимые последствия.

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Хотим обратить внимание случчан. Подобные действия могут повлечь не только срыв графика движения поездов, но и экстренное торможение и травмирование пассажиров", — отметили в милиции.

В РОВД рассказали, что подобные ситуации происходят по всей стране. Иногда, чтобы заблокировать движение поезда, неизвестные используют металлическую проволоку, которую кладут на рельсы. Подобные факты фиксируются и по сей день.

«Во всех таких случаях на месте происшествия работают следователи, эксперты, милиционеры и железнодорожники», — добавили в РОВД.

Что по этому поводу говорит закон