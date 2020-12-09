Случчанин воровал и продавал технику, а на вырученные деньги ездил на такси и покупал подарки девушке

В среду, 9 декабря, ГУВД Мингорисполкома сообщил о задержании 20-летнего жителя Слуцкого района, который воровал электронику в магазинах. Материалы проверки переданы следователям.

Безработный молодой человек заходил в магазины, затем исчезал из поля зрения продавцов и незаметно рассовывал мелкую технику по карманам. Таким образом парню удалось похитить две пары беспроводных наушников и приставку. Общая сумма ущерба составила более 4000 рублей. Деньги он потратил на новый телефон, одежду, такси и подарки для девушки.

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Ранее задержанный сам работал в магазине техники. Там же он украл плойку для волос, после чего возместил ущерб и был уволен.

У правоохранителей есть основания полагать, что молодой человек может быть причастен к иным кражам на территории столицы. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.