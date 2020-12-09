Когда ещё до рассвета отправляешься в дорогу, тишина вокруг. А на небе всё ещё луна, но уже и солнце. Удивительный час встречи дня и ночи.

Прогулки хорошо отвлекают от грустных мыслей и дают душевное равновесие. Идёшь и рассматриваешь всё, что встречается по пути, на что днём не обратил бы и внимания: сиротливое гнездо на голых ветках, огромную запорошенную тыкву на огороде, мощные разлапистые ели возле монумента и обращённые к тебе из прошлого лики погибших.

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