Во вторник, 8 декабря, работники Слуцкого ЖКХ начали украшать город, а также устанавливать ёлку на площади.



Об этом сообщает МЛЫН.BY.

Главное новогоднее дерево Слуцка будет высотой почти 20 метров. Оно состоит из 164 небольших живых елей. На установку каркаса и закрепление на них ёлочек понадобится около двух дней, ещё примерно столько же на обрезку ветвей и украшение.

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На улице Ивановского каркас под будущий символ Нового года уже установили. Здесь, в самом новом микрорайоне города, в ближайшие несколько дней появится мини-копия главной ёлки Слуцка. Праздничное дерево высотой почти в 14 метров соберут из 102 живых елей.

«Эту ёлку украсят 86 крупных шаров и 22 банта. Для главной зелёной красавицы города игрушек подготовлено значительно больше — 226 шаров и 50 бантов. Ну и, конечно, гирлянды, мишура, — отмечает замначальника производственно-технического отдела Слуцкого ЖКХ Мария Корзай. — Традиционно мы украсим и наши ёлки, и улицы города в бело-голубых тонах. Именно такие цвета ассоциируются с зимой, со снегом, морозом. А ещё это цвета слуцкого герба — белый пегас на голубом фоне. Так что это такая своего рода наша фишка».

В этом году каких-то глобальных изменений в новогоднем оформлении Слуцка не будет, город украсят по прошлогоднему образу. Уже сейчас работники коммунального хозяйства развешивают гирлянды на главных улицах, устанавливают композиции из бело-голубых флагов — их для украшения понадобится 5 тысяч 200 штук.

А уже через несколько дней на площадке рядом с Домом детского творчества появятся большие световые фигуры — ёлочные шары, фей, сани с Дедом Морозом и Снегурочка.

Закончить оформление города в местном ЖКХ планируют к 18 декабря. «Точно сказать дату, когда включим в городе полную иллюминацию, пока не могу. Но ориентировочно праздничные огни в Слуцке зажгутся к католическому Рождеству», — сказала Мария Корзай.