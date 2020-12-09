До Нового года 2021 остались считанные дни! Сделаем самый долгожданный праздник незабываемым вместе с магазинами КУП «Слуцкторг»

Широкий ассортимент товаров к новогоднему празднику:

искусственные ёлки новогодние гирлянды ёлочные украшения свечи хлопушки

№ 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195)

№ 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5)

Новогодние шоколадные подарки на любой вкус по очень приятным ценам.

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№ 8 «Продукты» (ул. Головащенко, 18)

№ 23 «Продукты» (ул. Ленина, 25)

№ 28 «Продукты» (ул. Строителей, 10)

№ 34 «Продукты» (ул. Жукова, 7)

№ 42 «Универсам» (ул. Чехова, 57)

№ 46 «Продукты» (ул. М. Богдановича, 5)

№ 57 «Продукты» (ул. 14-ти Партизан, 60)

№ 58 «Продукты» (ул. Ленина, 158)

Приглашаем за покупками в наши магазины!

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555