До Нового года 2021 остались считанные дни! Сделаем самый долгожданный праздник незабываемым вместе с магазинами КУП «Слуцкторг»

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Широкий ассортимент товаров к новогоднему празднику:

  1. искусственные ёлки
  2. новогодние гирлянды
  3. ёлочные украшения
  4. свечи
  5. хлопушки
  • № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195)
  • № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5)

Новогодние шоколадные подарки на любой вкус по очень приятным ценам.

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  • № 8 «Продукты» (ул. Головащенко, 18)
  • № 23 «Продукты» (ул. Ленина, 25)
  • № 28 «Продукты» (ул. Строителей, 10)
  • № 34 «Продукты» (ул. Жукова, 7)
  • № 42 «Универсам» (ул. Чехова, 57)
  • № 46 «Продукты» (ул. М. Богдановича, 5)
  • № 57 «Продукты» (ул. 14-ти Партизан, 60)
  • № 58 «Продукты» (ул. Ленина, 158)

Приглашаем за покупками в наши магазины!

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555