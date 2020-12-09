До Нового года 2021 остались считанные дни! Сделаем самый долгожданный праздник незабываемым вместе с магазинами КУП «Слуцкторг»

Широкий ассортимент товаров к новогоднему празднику:
- искусственные ёлки
- новогодние гирлянды
- ёлочные украшения
- свечи
- хлопушки
- № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195)
- № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5)
Новогодние шоколадные подарки на любой вкус по очень приятным ценам.
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- № 8 «Продукты» (ул. Головащенко, 18)
- № 23 «Продукты» (ул. Ленина, 25)
- № 28 «Продукты» (ул. Строителей, 10)
- № 34 «Продукты» (ул. Жукова, 7)
- № 42 «Универсам» (ул. Чехова, 57)
- № 46 «Продукты» (ул. М. Богдановича, 5)
- № 57 «Продукты» (ул. 14-ти Партизан, 60)
- № 58 «Продукты» (ул. Ленина, 158)
Приглашаем за покупками в наши магазины!
КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555