О чём вы стеснялись спросить у проктолога. Про деликатное заболевание, с которым человек не спешит обращаться к специалисту

Анальная трещина — одно из самых деликатных заболеваний, с которым человек не спешит обращаться к специалисту. Эта ложная стеснительность мешает своевременному лечению. Поэтому часто болезнь оказывается запущенной и приводит к более тяжким последствиям.

На вопросы о причинах и лечении анальной трещины ответил наш эксперт — Франц Мечиславович Высоцкий, врач-проктолог, кандидат медицинских наук.

Какая основная причина возникновения анальной трещины?

Причиной возникновения анальной трещины является механическое повреждение анального канала, чаще во время запоров. При возникновении дефекта анодермы возникает раздражение и спазм мышц внутреннего сфинктера, спазм вызывает боль. Возникает так называемый порочный круг: спазм вызывает боль, а боль усиливает спазм. Возникновению анальной трещины может способствовать анальный секс.

Каковы основные симптомы?

Основным симптомом анальной трещины является боль в анальном канале, усиливающаяся во время и после стула. Иногда могут быть небольшие кровотечения из анального канала, чаще после твёрдого стула. Очень часто пациенты с анальной трещиной в промежутке между стулом чувствуют себя абсолютно здоровыми людьми, симптомы болезни возобновляются только в процессе акта дефекации.

Всегда ли требуется операция в лечении анальной трещины?

Большинство пациентов с анальной трещиной не требуют хирургического лечения. Всегда начало лечения трещины начинается с диеты пациента. Назначения послабляющей диеты, увеличения объёма жидкости, исключения острой и пряной пищи. Применяются противовоспалительные препараты (мази, свечи). Иногда приходится прибегать к назначению препаратов, которые вызывают временный парез мышц внутреннего сфинктера, чтобы создать условия для заживления трещины. Если все перечисленные методы не приносят желаемого результата, рекомендуется хирургическое лечение.

Могут ли быть рецидивы после лечения?

К сожалению, да. После консервативного лечения (лекарствами, диетой) число рецидивов больше, чем после операции. После хорошо выполненной операции процент рецидива очень небольшой. Большое значение имеет ведение послеоперационного периода, профилактика запоров.

Как предупредить появление анальных трещин?

Регуляция стула, употребление достаточ ного объёма жидкости и клетчатки — это и есть профилактика. У пожилых пациентов часто наблюдается тенденция к твёрдому стулу и запорам. Им можно рекомендовать использование кремов и мазей ректально, для смазывания анального канала и предупреждения его травмирования.

Что будет, если не лечить анальную трещину?

Пациенты с острой анальной трещиной часто обращаются к проктологу из-за выраженного болевого синдрома. При неэффективности консервативного лечения острая трещина переходит в хроническую, которая часто требует хирургического лечения. Хроническая анальная трещина может дать такие осложнения, как острый парапроктит и свищ прямой кишки. Длительно нелеченная анальная трещина может привести к стенозу анального канала, а иногда и к злокачественной опухоли.

Как надо готовиться на осмотр к проктологу?

Нет необходимости в диете или очищении прямой кишки. Осмотр специалиста не обременит вас лишними задачами и не доставит дискомфорта. Для первого раза достаточно перед визитом к врачу сходить в туалет.