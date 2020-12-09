«Секунды на спасение, которые он не упустил». Про Дмитрия Семибратова из Слуцка, которого сослуживцы называют местным героем

Майор милиции Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД, за спасение 11-летней девочки из агрогородка Гацук удостоен Благодарности президента.

…Поздравления от коллег офицер принимал с присущей ему скромностью, всё время повторяя: каждый сделал бы в той ситуации всё от него зависящее. Да, безусловно! Вот только взрослые, на глазах которых внезапно начала задыхаться Софья, не знали, как ей помочь. А Дмитрий Семибратов знал.

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— В тот день выбыл на вызов о нарушении правил парковки и из окна служебной машины увидел, как человек пять окружили стоявшую на коленях девочку, — вспоминает апрельские события майор милиции. — Растолкав прохожих, поднял ребёнка, обхватил руками и сделал несколько резких нажатий в области солнечного сплетения. Изо рта девочки выпали пластинка для выравнивания зубов и кусок булки, именно из-за неё и началось удушье.

Свой поступок офицер не афишировал. О происшествии со счастливым финалом стало известно только благодаря ответственному дежурному по Слуцкому РОВД. Сотрудник просмотрел записи видеорегистратора Семибратова и посчитал, что нужно рассказать об этой истории.

Местный герой

Именно так Дмитрия Николаевича называют сослуживцы. От них узнаём: совсем недавно офицер отвёл ещё одну беду.

Случилось всё вечером 2 декабря. Дмитрий Семибратов был на службе и патрулировал улицы города, когда по рации сообщили: коллеги активно ищут женщину 1940-го года рождения, которая несколькими часами ранее уехала от дочери на автобусе, однако в своей квартире не появилась. Обессиленную пенсионерку нашёл Дмитрий Николаевич с напарником, капитаном милиции Сергеем Малявко, инспектором ДПС ОГАИ.

Майор милиции Дмитрий Сытько, временно исполняющий обязанности по должности начальника ОГАИ Слуцкого РОВД, раскрывает подробности:

— Семибратов увидел бабушку возле склона, где редко можно встретить прохожего. Оказалось, женщина заблудилась и бродила по окрестностям с шести вечера до полуночи! Она пыталась подняться в горку, однако всё время падала и скатывалась вниз. Благо госпитализация ей не потребовалась.

А утром следующего дня в отдел позвонила дочь пенсионерки Тамара Полоз и поблагодарила Дмитрия Семибратова за спасение матери. Спустя неделю сама Марина Михайловна уже лично адресовала стражу порядка тёплые слова, заверив: больше не будет выходить из дома без мобильного телефона.

Предназначение

По долгу службы Дмитрию Семибратову не раз доводилось видеть людей, которым уже никто не в силах был помочь. На его руках умер ребёнок, попавший под колёса автобуса в том же Гацуке. Свидетелем смертельного ДТП офицер стал и на трассе Р23, где угонщик такси не справился с управлением и влетел в отбойник. Тогда майор милиции ещё пытался потушить горящую машину, надеялся, что водитель жив.

— Служба на дороге всегда сопряжена с риском. Но в экстренных ситуациях не успеваешь думать о себе, просто действуешь по обстоятельствам, — говорит сотрудник Госавтоинспекции. — В 2008 году в моей практике был случай, когда молодой мужчина на 111-м километре автодороги Минск-Микашевичи оказался зажатым в покорёженном авто. Из бака сочился бензин, а я никак не мог выломать спинку сиденья, чтобы достать водителя. Даже не знаю, откуда взялись силы, но конструкция в итоге поддалась. Спустя пару месяцев пострадавший полностью восстановился.

На инструктажах для молодых коллег офицер не устаёт повторять: недопустимо проезжать мимо авто с включённым сигналом аварийной остановки, игнорировать неработающий светофор, закрывать глаза на стёртую разметку…

— Оправдания из разряда «торопился» или «был на выходном» здесь неуместны, — подчеркивает старший инспектор ДПС. — Ведь может оказаться, что у человека разрядился телефон или он в чужом городе. Или с маленьким ребёнком в салоне. А в таком случае, в принципе, трудно выйти из машины и обозначить, что находишься в экстренной ситуации. Не помочь здесь просто нельзя.

То, что невнимательность и халатность в этих вопросах могут привести к серьёзным последствиям, майор милиции растолковывает на примерах из практики. В частности, рассказывает, как взял на буксир автомобиль девушки, которая с младенцем в 30-градусную жару застряла на трассе между Несвижем и Миром.

Майор милиции подчёркивает:

— За годы службы убедился, что обеспечивать правопорядок, конечно, чрезвычайно важно, но главная миссия милиционера — помогать людям.

Продолжая тему

О добром…

На днях вместе с представителями компании, осуществляющей пассажирские перевозки, Дмитрий Семибратов привёз подарки в Слуцкий специализированный дом ребёнка.

— Давно наладили взаимодействие с таксистами, чтобы оперативно получать информацию о нарушениях на дорогах.

И постепенно расширяем сферы сотрудничества, — признаётся офицер. — Совместные профилактические и благотворительные проекты прочно вошли в наши будни. Уверен: реализуем ещё много добрых инициатив.

…и личном

Семья Дмитрия Николаевича — это супруга Юлия, дочь Вера и сын Роман. 16-летний парень занимается единоборствами и говорит, что с профессиональным выбором ещё окончательно не определился, сделает его после службы в армии. Не исключено, что сын пойдёт по стопам отца — офицера, которым гордятся не только родные и сослуживцы, но и многие белорусы.

КОНТЕКСТ. Спасение на Пасху! В деревне под Слуцком Дмитрий Семибратов спас ребёнка от удушья (видео спасения и рассказ инспектора Слуцкой ГАИ). Оказалось, что сотрудник ГАИ спас девочку буквально за день до её дня рождения. 20 апреля Софии исполнилось 11 лет. За героический поступок руководство УВД Минского облисполкома его наградило. 1 декабря «за решительные и умелые действия при спасении человеческой жизни» Александр Лукашенко объявил благодарность инспектору ГАИ из Слуцка. Телеканал «Беларусь 1» также пообщался с Дмитрием.