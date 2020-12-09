В Слуцкой больнице появились дополнительные номера телефонов. Кто и с какими вопросами может по ним звонить

В ЦРБ подключили дополнительные номера телефонов. Об этом «Кур'еру» сообщила Елена Малишевская, заведующая взрослой поликлиникой Слуцкой ЦРБ.

«Для того чтобы случчанам легче было дозвониться в поликлинику в период эпидемии коронавируса, подключены дополнительные телефоны. По этим номерам могут вызвать врача на дом больные коронавирусом, пневмониями, контакты первого уровня, больные, выписанные из стационара, амбулаторные пациенты, а также те, у кого есть вопросы, связанные с течением заболевания», — рассказала Елена Малишевская.

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Звонки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 20.00 по телефонам: