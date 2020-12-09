«Хочу, чтобы моя музыка ценилась и раздавила огромной подошвой музыкальную «непотребщину». Слуцкие певицы о своём творчестве

«Кур'ер» совместно с приложениемподготовил материал о слуцких музыкантах. Три артистки — Екатерина Скрынникова, Мария Лебедь и Алёна Костюкевич — рассказали, в каком жанре они выступают, что чувствуют, когда выходят петь на сцену, каково это быть творческим человеком в маленьком городе и о чём мечтают.

Екатерина Скрынникова. «Катя, ну кто тебя будет приглашать с таким репертуаром?»

«Мои выступления резонируют колоритом — от концертов до камерных сольных выступлений, их немного, но они есть. К личным выступлениям отношусь и готовлюсь тщательно и щепетильно. Подбираю каждую композицию, продумываю драматургию номера, последовательность и образы каждой песни. Задумываю такое «а-ля маленькое ретро-шоу одного актёра».

За свою практику артиста поняла, что всё ориентировано на клиента, зрителя, поэтому репертуар и жанр исполнения зависит от того, чего хотят люди. Мой музыкальный репертуар огромный: эстрада, поп, лёгкий шансон, романсы, ретро, классический рок, блюз и вариации джаза. Практикую песни на английском, испанском. Вот планирую внести пару композиций в репертуар на французском, но никак не могу найти репетитора данного языка.

Но уже второй год я ориентируюсь на то, что больше всего нравится, на стиль, с которым иду по жизни — ретро. Когда-то один человек, тоже из мира артистов, сказал мне: «Катя, ну кто тебя будет приглашать с таким репертуаром, никому это не интересно, это очень узко… Всем же нужно чисто «хавчик». Я запомнила его речь. Но с того времени гну свою линию. И любителей моего стиля и музыки — предостаточно, в этом я убедилась. И да, это действительно очень узко, деликатно и не для всех. Как я говорю: «Для гурманов-меломанов!»

Невнимание к артисту — это неприятно

У меня часто спрашивают, а не страшно ли мне, не боюсь ли я? Страха нет уже давно, ведь мы — те дети, которые выросли на сцене. Весь опыт приходит с практикой. Но чувство эйфории и лёгких мурашек присутствует всегда. Каждый раз ощущаю чувство радости и счастья. Ведь, когда пою, осознаю, что меня сейчас слушают люди, и они хотят пронести через себя те или иные эмоции музыки, поэтому моя миссия — быть их проводником.

Самое неприятное, не знаю, наверное, невнимание, отсутствие интереса и неуважение к артисту.

Быть артистом в маленьком городе — это ответственно. Если честно, то уже несколько лет я понимаю, что должна всегда быть начеку. Это относится и к внешнему виду, и к поведению, и к речи, и к поступкам, и к образу жизни, и это дисциплинирует. Ведь твоя жизнь на 80% на виду: и общественная, и социальная.

В юности потеряла голос

Когда-то в юности я потеряла голос из-за переходного возраста. Это был ужас, я не могла петь. Врач сказал: «Ты больше не сможешь петь, и тебе придётся выбирать профессию, не связанную с музыкой. Это была катастрофа. А ведь у меня был очень высокий голос с хорошим диапазоном (сопрано). Я была солисткой во всех хоровых партиях. И что теперь?

И вот только к 22 годам мне пришлось восстанавливать связки, работать над новым звукоизвлечением, маленькими шажками. Было весьма трудно, постоянное лечение у фониатра, поездки в Минск, слёзы.

И вот спустя годы мучений и работы над собой я привыкла к своему новому голосу, привыкла, что не могу брать высокие ноты. Это и было моё развитие, мой прогресс. Сейчас же я научилась владеть своим небольшим диапазоном, выбирать репертуар по скромным вокальным данным и не смущаюсь, что у меня нет голоса, как у Уитни Хьюстон.

Чего не хватает в Слуцке? Какой-то глобальной нехватки я не вижу или не заостряю на этом внимание. Я же понимаю, что маленький город, люди более приземлённые. Как и в любом регионе, у нас западает культура, нехватка культурных событий в мире искусства. Для нас, артистов, это узкий выбор творческой платформы, как говорится, не разгонишься.

Но мне очень импонируют наши талантливые люди Случчины, которые иногда пытаются как-то растрясти наш маленький город своим творчеством. И это не только певцы, музыканты и артисты, но и художники.

Мечтаю о собственном «Варьете»

Мои мечты, а точнее, конкретный запрос во Вселённую — это всегда быть востребованной в своей профессии, быть на волне, не стоять на месте, а идти вперёд планеты всей.

И да, по ночам я мечтаю о собственном маленьком «Варьете». С маленькой сценой, с театральным занавесом, световыми прожекторами и живым оркестром. Там будут происходить действия с шикарным ретро-шоу и танцовщиками. Это место, где все будут себя чувствовать как в знаменитом «Фоли-Бержер» во Франции. Будет играть хорошая музыка, начиная с ревущих 20-х и заканчивая оттепельными 60-ми. Благодарный зритель будет с наслаждением попивать пино-нуар в обязательном дресс-коде «Black tie» («Чёрный галстук», полуофициальный дресс-код для вечерних торжественных мероприятий, происходящих после 7 часов вечера) за маленькими круглыми столиками из массива и общаться, слушать живую музыку и быть в восхищении".

Мария Лебедь. Не хочу проработать всю жизнь в госучреждении, сидя за учительским столом

«Выступаю в различных жанрах. В основном это поп-музыка, так как она более востребована у публики. Но лично моё предпочтение — это рок, Soul, Funk, R&B, Smooth Jazz (Соул, Фанк, R&B, плавный джаз) и поп-музыка зарубежных исполнителей. Выступаю я на различных площадках нашего города и не только. Также приглашают петь в ресторанах и барах. Часто пою в ресторане «Сорренто» по выходным дням.

Когда я выступаю на сцене, ощущаю большую палитру эмоций и чувств. Это ответственность (от этого возникают волнение и дрожащие коленки, ком в горле и сбитое дыхание). Немного позже это чувство перерастает в эйфорию и кайф. Понимание того, что на тебя смотрят сотни глаз, которые ждут от тебя чего-то невероятного, и ты стараешься это невероятное воспроизвести. И когда видишь ответные положительные эмоции, взгляды, аплодисменты и овации, получаешь ещё большую дозу адреналина, от которого иногда даже начинает кружиться голова. Я всегда сравнивала сцену с какой-либо зависимостью, так как после того, как ты ощутишь всё это вышесказанное, она просто тебя не отпускает, манит всё время и притягивает магнитом.

О приятном в этой работе я сказала выше, а вот неприятного тоже достаточно, как и в любой другой деятельности. Творчество — такая штука, которая не может в каком-либо сделанном проекте или деле вызвать всеобщую любовь и признание. Всё равно найдутся критики, недоброжелатели, так называемые хейтеры либо же просто злые люди, которые в силу своих вкусовых предпочтений или же недоразвития будут поливать тебя грязью. Хотя, где этого нет?! Также неприятности заключаются в обесцененности живого музыканта, живого звука. Многие не понимают, что это действительно огромный труд. Не просто взять и выйти на сцену даже самому опытному музыканту. Никто не будет интересоваться твоим самочувствием, состоянием души, жизненными проблемами. Ты — артист. Надел «маску» и пошёл отрабатывать свои «копеечки».

Для творческого человека вот этот комфорт — это самоубийство

Маленький город сковывает. В нём меньше возможности встретить какого-то нужного знакомого, такого же единомышленника, как и ты. В основном все крутые музыканты уезжают из маленьких городов в столицу либо же за пределы нашего государства. В маленьком городе, как в болоте — ты вязнешь в нём, тебе комфортно. Вроде и зарабатываешь неплохо, и тебе хватает денежных средств на существование.

Но для каждого творческого человека вот этот комфорт — самоубийство. Твой креатив и энергия постепенно угасают. У жителей маленького города нет потребности ходить на какие-либо развлекательные мероприятия, живые концерты. И у местных музыкантов опускаются руки, потому что делаются выводы о невостребованности живого исполнения.

Интернет помогает развиваться

Лично я развиваюсь благодаря интернету: смотрю различные онлайн-тренинги и уроки, мастер-классы различных музыкантов, слушаю много музыки. Пытаемся нашей маленькой командой в составе меня, музыканта-клавишника Виталия Пашкевича и фотографа-видеографа Дмитрия Москвина записывать кавер-версии различных песен. Пока их совсем немного, но всё ещё впереди.

Знаете, дело не в городе. Дело в самом музыканте. Творить можно в любой точке мира. Сейчас век технологий. Ты можешь жить в маленькой деревне, заниматься музыкой у себя в комнате, но по выходным дням выезжать за пределы своей конуры и делать великие дела. Всё зависит от желания, стремления и цели, которую ты преследуешь.

Верю, что в 2021-м меня будут поздравлять

Мечты?! На то они и есть мечты, чтобы о них не рассказывать, а пытаться им следовать. Я уже потихоньку стремлюсь к их реализации в жизнь. С детства я мечтала стать певицей, ездить по странам, давать огромные сольники, получать большие гонорары. Но это огромный труд, а я лентяйка и трусиха.

Я очень надеюсь и верю, что в следующем 2021 году те люди, которые знают о моей мечте и моих планах на будущее, будут меня поздравлять и хлопать по плечу, приговаривая о том, что я большая молодец и умница. Верю в то, что всё у меня получится".

Алёна Костюкевич. Из себя может вывести отстроенный микрофон

«Я репетирую в Солигорске с музыкальным брендом (живой инструментал). Пока только готовимся к выступлениям, планируем расширять территорию (то есть выступать будем не только в Солигорске). Было единственное выступление на слёте байкеров (мотофесте) в Слуцке, так как мы только недавно начали сыгрываться.

Решила, что одной работы педагога по эстрадно-джазовому вокалу с меня мало. Жанр — мои авторские песни и каверы на популярную музыку, мировые хиты.

На сцене как дома

На сцене чувствую себя как дома. Это моё определяющее чувство, комфортнее и понятнее, чем там, мне не бывает нигде. Приятно абсолютно всё! Даже неудачи заряжают. Единственное, что может вывести из себя, — плохо отстроенный микрофон и невозможность повлиять на ситуацию.

Хочу раздавить музыкальную «непотребщину».

Для самореализации полной не хватает всего и в Слуцке, и в Солигорске. Старт должен быть положен в другом городе однозначно или даже стране.

Мечта одна единственная и непоколебимая — чтобы музыка, которую я так люблю в себе, которую рождаю подобно живому существу на свет, кормлю, подпитываю своей энергией, своим развитием, жизненным опытом, нашла свою аудиторию в виде больших концертных залов. Чтобы я обрела своего слушателя в лице большой аудитории, смогла повлиять на их музыкальный и эстетический вкус, привить чувство прекрасного. Чтобы моя музыка ценилась, как нечто огромное, необъятное, и смогло наконец-то раздавить огромной подошвой существующую сейчас музыкальную «непотребщину».

Совместно с приложением Soundbirth

Социальная активность

Просто завести аккаунты во всех ключевых соцсетях недостаточно. Важно быть активными: выкладывать свежие демки, публиковать актуальные фотографии, общаться с подписчиками. За вами должно быть интересно наблюдать.

Найдите «своих людей»

Поищите среду, которой будет интересна ваша музыка. Именно там вы сможете сформировать ядро своей аудитории.

Не стесняйтесь продвигать себя

Когда у вас появиться лояльная к вам группа людей (мама и бабушка тоже сюда входят), не стесняйтесь продвигать своё творчество с их помощью. Просите их делать репосты, посылать сообщения друзьям и близким.

Говори «Да» почти всегда

Счастливый билетик в звёздную жизнь может поджидать вас в абсолютно неожиданном месте. Поэтому соглашайтесь на все адекватные предложения.

Установите приложение Soundbirth

Это приложение сводит начинающих музыкантов и профессионалов в области музыки. Создайте аккаунт, загрузите 24-секундный припев в приложение — и о вас узнают!

Материал подготовлен совместно с приложением Soundbirth.

ООО «Ирвинга Группа» УНП 191 751 509