Почему девочка оказалась в запертом автобусе в Слуцке. Что сказали в школе и автопарке

Вечером 8 декабря сотрудница нашей газеты шла по улице в районе магазина «Виленский» и увидела, как в закрытом автобусе зовёт на помощь девочка 8−9 лет. Позже ребёнок успокоился и позвонил маме. В итоге всё закончилось благополучно. «Кур'ер» выяснил, как вообще могла произойти такая ситуация.

Что сказали в школе

Марта Ведерко, директор Весейской средней школы, рассказала, что Рая (так зовут девочку) учится в этой школе, но живёт в Слуцке на «Сахарном».

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Рая пошла в Весейскую школу, так как в прошлом году жила в Васильково с бабушкой. А после переезда родители отказались переводить ребёнка в школу своего района, хотя директор им это предлагала.

Автобус, который вёз детей из Весейской школы, принадлежит автопарку № 2. Он работает по заказу управления по образованию Слуцкого райисполкома. Водители на этом маршруте меняются каждый день. С детьми был сопровождающий из школы.

Директор школы объяснила, что сопровождающий должен развозить детей только по району, не по городу. Поэтому в 12-м городке он вышел.

По словам педагога, который сопровождал школьников, девочка в это время сидела на переднем сиденье и не спала.

Марта Ведерко отметила, что с водителями была договорённость, что они будут отвозить эту девочку до дома.

Что сказали в автобусном парке

Николай Валетко, директор автобусного парка № 2, подтвердил, что водитель, который вёз детей, работал по заказу управления по образованию. На маршруте действительно всё время меняются водители, но они не должны возить городских детей в деревенскую школу и обратно. Они должны развозить учащихся только по деревням.

При этом за детей отвечает не водитель из автопарка, а сопровождающий. Водитель вообще не касается детей.

Автобус по конструкции такой же, как и городской: водитель сидит в отдельной кабинке, за спиной у него стенка.

Сам водитель сказал директору автопарка, что в тот день его вызвали в Следственный комитет.

Какая вырисовывается картина

Судя по рассказам директора школы и сотрудников автопарка, произошло следующее.

Водитель, который не ездил раньше по этому маршруту или ездил редко, не знал о договорённости завозить какого-то ребёнка на «Сахарный». Он вёз детей и сопровождающего.

Когда развезли всех детей, сопровождающий вышел. И водитель, который знал, что дети могут ехать только с педагогом, логично решил, что в автобусе больше никого нет.

При этом на переднем сиденье, за стенкой, в слепой для водителя зоне, сидела девочка. Он не мог её видеть из кабинки.

Вероятно, когда автобус ехал по городу, она уснула. Между тем водитель возвращался в автобусный парк, но по дороге заехал в Слуцкий РОСК на улице Виленской, куда его вызвали повесткой. Она есть у мужчины на руках. Водитель остановил автобус на улице Вокзальной (недалеко от её пересечения с улицей Виленской). И пошёл в СК, который находится в здании военкомата слева от «Виленского» магазина.

Вероятно, в это время девочка и проснулась и начала звать на помощь. Её нашла сотрудница «Кур'ера», успокоила. Школьница позвонила маме, а мама — ещё кому-то. В итоге дозвонились до директора школы, та — до диспетчера, а диспетчер — до водителя. Водитель доставил девочку домой и передал родителям.

При этом ни педагоги сельской школы, ни водители, по словам директоров, не обязаны возить ребёнка из сельской школы в город.

РАНЕЕ. Девочка из деревни уснула в школьном автобусе, а проснулась запертой, в темноте и за окном Слуцк