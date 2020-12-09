«Люблю стрелять, я очень опасная девочка». Что пишут слуцкие дети Деду Морозу «Кур'ера»

На этой неделе в редакцию «Кур'ера» пришло ещё несколько писем от слуцких детей нашему Деду Морозу. Мальчики и девочки рассказывают о своих добрых делах и что хотят увидеть под ёлкой. Почитайте, что пишут маленькие случчане.

Мирослава Василевская

Мне 8 лет. Я целый год рисовала и ходила в школу, кроме лета. Вела себя иногда плохо, иногда хорошо. В школе я помогала Коле и Никите. А ещё училась на 9 и 10.

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Я на Новый год хочу куклу Барби.

С Новым годом, Дедушка Мороз. Я тебе желаю счастья и здоровья и чтобы ты был добрым.

Женя Стрекач

Привет, Дедушка Мороз. Мне 11 лет. Я учусь в 6 «В» классе гимназии № 1 Слуцка. Ещё я занимаюсь пять лет танцами у Ирины Викторовны Лавровой в ансамбле «Папараць-кветка». Также я занимаюсь в секции по стрельбе в нашей гимназии. Люблю стрелять, я очень опасная девочка.

Вместе с мамой мы помогаем бездомным собакам и котам. С мамиными подругами сделали будку, теперь собаки зимуют в тепле. Я учусь хорошо, не плохо, но бывают и плохие оценки, но я стараюсь.

Дома маме помогаю убирать, мыть посуду. Хожу в магазин и помогаю готовить кушать.

Я хочу на Новый год часы Mi Band 4. И ещё я люблю рисовать, поэтому хочу набор цветных карандашей и фломастеров. Ещё хочу, чтобы ты, Дедушка Мороз, подарил всем много белого, пушистого снега.

Тебя, Дедушка Мороз, и твою Снегурочку поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю тебе здоровья, и пусть все дети получат от тебя желаемые подарки.

Карина и Ксения Мороз

В этом году мы себя вели хорошо. Помогали маме протирать пыль, поливать цветы, пылесосить, мыть посуду, убираться в комнате, играть с братиком Серёжей.

Дедушка Мороз, подари, пожалуйста, нам набор косметики и лошадку с каретой. А братику — машинку.

Артём Виноградов

Здравствуй, Дедушка Мороз. Мне 5 лет. Почти весь год я вёл себя хорошо, но иногда капризничал. Ходил в садик, учил буквы.

Всем желаю в следующем году крепкого здоровья.

Я хочу, чтобы ты мне подарил стикботов, чтобы я сам снимал мультики.

Ульяна Петрович

Здравствуй, Дедушка Мороз. Мне 6 лет. Я хожу в первый класс. Мне очень нравится учиться. У меня есть братик и сестричка. Я хожу на театральный кружок, гимнастику и танцы. Я люблю маме помогать мыть посуду, вытирать пыль и менять памперсы братику.

Подари мне куклу «Лол», а братику с сестричкой — конфетки. А маме — робот-пылесос, чтобы она не уставала.

Я хочу тебе пожелать, чтобы ты никогда не болел, счастья, здоровья. Всех с Новым годом.

Алиса Мазаляка

Привет, Дедушка Мороз. Я слушаюсь маму и папу. К Новому году помогала украшать дом. А ещё помогала маме делать блинчики и суп. Я хорошая девочка. Мне три годика.

Дедушка Мороз, купи мне велосипед.

Что надо сделать, чтобы поучаствовать в акции

В акции участвуют дети от 3 до 12 лет.

Письма пишут дети, а не родители. Если ребёнок не умеет писать — принимаем видео.

В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

имя, фамилию ребёнка, возраст;

чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;

какой подарок желает к Новому году (этот пункт, прежде всего, на заметку родителям);

поздравление с наступающим Новым годом.

Новогодний подарок для Дедушки Мороза желателен, но не обязателен. Главное — рисует, создаёт и творит ребёнок, а родители лишь помогают.