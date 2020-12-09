«Люблю стрелять, я очень опасная девочка». Что пишут слуцкие дети Деду Морозу «Кур'ера»

На этой неделе в редакцию «Кур'ера» пришло ещё несколько писем от слуцких детей нашему Деду Морозу. Мальчики и девочки рассказывают о своих добрых делах и что хотят увидеть под ёлкой. Почитайте, что пишут маленькие случчане.
Мирослава Василевская
Мне 8 лет. Я целый год рисовала и ходила в школу, кроме лета. Вела себя иногда плохо, иногда хорошо. В школе я помогала Коле и Никите. А ещё училась на 9 и 10.
Я на Новый год хочу куклу Барби.
С Новым годом, Дедушка Мороз. Я тебе желаю счастья и здоровья и чтобы ты был добрым.
Женя Стрекач
Привет, Дедушка Мороз. Мне 11 лет. Я учусь в 6 «В» классе гимназии № 1 Слуцка. Ещё я занимаюсь пять лет танцами у Ирины Викторовны Лавровой в ансамбле «Папараць-кветка». Также я занимаюсь в секции по стрельбе в нашей гимназии. Люблю стрелять, я очень опасная девочка.
Вместе с мамой мы помогаем бездомным собакам и котам. С мамиными подругами сделали будку, теперь собаки зимуют в тепле. Я учусь хорошо, не плохо, но бывают и плохие оценки, но я стараюсь.
Дома маме помогаю убирать, мыть посуду. Хожу в магазин и помогаю готовить кушать.
Я хочу на Новый год часы Mi Band 4. И ещё я люблю рисовать, поэтому хочу набор цветных карандашей и фломастеров. Ещё хочу, чтобы ты, Дедушка Мороз, подарил всем много белого, пушистого снега.
Тебя, Дедушка Мороз, и твою Снегурочку поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю тебе здоровья, и пусть все дети получат от тебя желаемые подарки.
Карина и Ксения Мороз
В этом году мы себя вели хорошо. Помогали маме протирать пыль, поливать цветы, пылесосить, мыть посуду, убираться в комнате, играть с братиком Серёжей.
Дедушка Мороз, подари, пожалуйста, нам набор косметики и лошадку с каретой. А братику — машинку.
Артём Виноградов
Здравствуй, Дедушка Мороз. Мне 5 лет. Почти весь год я вёл себя хорошо, но иногда капризничал. Ходил в садик, учил буквы.
Всем желаю в следующем году крепкого здоровья.
Я хочу, чтобы ты мне подарил стикботов, чтобы я сам снимал мультики.
Ульяна Петрович
Здравствуй, Дедушка Мороз. Мне 6 лет. Я хожу в первый класс. Мне очень нравится учиться. У меня есть братик и сестричка. Я хожу на театральный кружок, гимнастику и танцы. Я люблю маме помогать мыть посуду, вытирать пыль и менять памперсы братику.
Подари мне куклу «Лол», а братику с сестричкой — конфетки. А маме — робот-пылесос, чтобы она не уставала.
Я хочу тебе пожелать, чтобы ты никогда не болел, счастья, здоровья. Всех с Новым годом.
Алиса Мазаляка
Привет, Дедушка Мороз. Я слушаюсь маму и папу. К Новому году помогала украшать дом. А ещё помогала маме делать блинчики и суп. Я хорошая девочка. Мне три годика.
Дедушка Мороз, купи мне велосипед.
Что надо сделать, чтобы поучаствовать в акции
- В акции участвуют дети от 3 до 12 лет.
- Письма пишут дети, а не родители. Если ребёнок не умеет писать — принимаем видео.
В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):
- имя, фамилию ребёнка, возраст;
- чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;
- какой подарок желает к Новому году (этот пункт, прежде всего, на заметку родителям);
- поздравление с наступающим Новым годом.
Новогодний подарок для Дедушки Мороза желателен, но не обязателен. Главное — рисует, создаёт и творит ребёнок, а родители лишь помогают.
В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.
Контакты
Письма присылайте:
- на электронный адрес: vika@kurjer.info;
- на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4;
- приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.
Видео присылайте:
- на электронную почту: vika@kurjer.info;
- в Instagram @kurjer;
- на Viber (+375 25) 959 29 90.
Если вы хотите стать партнёром — звоните (8 033) 318 99 30 (Виктория).
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.
1.Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Телефон: +375 (33) 664 69 36.
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4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Телефон: +375 (29) 317 43 46.
5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»
- Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
- Телефон: +375 (29) 525 43 21.
6. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
- Телефон: +375 (44) 777 33 44.
7. Магазин детских товаров «Карапуз»
- Адрес: ул. Ленина, 126−1.
- Телефон: + 375 (25) 529 41 03, + 375 (17 95) 6 40 33.
8. Театр моды Vershina (Слуцк, Солигорск)
- Телефоны: +375 (29) 675 675 3, +375 (29) 765 765 0.
9. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»
- Адрес: ул. Ленина 212.
- Телефон: +375 (29) 768 26 08.
10. Блогеры Ксения Ивашко, Наталья Нарывская и Алёна Корбут
11. Праздничное агентство Time-Out
- Адрес: Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: + 375 (25) 633 12 05.
- Instagram: @time_out.by.