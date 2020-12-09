Караник поручил «максимально оперативно» составить список тех, кто не трудоустроен

В Гродненской области намерены создать базу данных тех, кто не трудоустроен. Об этом сообщил Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома, передаёт Sputnik.

«Нужно максимально оперативно во всех районах составить базу данных тех, кто не трудоустроен, и работать с ней. Тем, кто хочет трудиться, — помочь. Тех, кто занят в теневом бизнесе, — вывести на прозрачную экономическую деятельность. К взаимодействию с выпивающими и ведущими асоциальный образ жизни подключать психологов и наркологическую службу», — сказал Владимир Караник.

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Также чиновники обсудили охрану правопорядка, дорожно-транспортные происшествия и пожары. Как сообщает пресс-служба Гродненского облисполкома, с пожарами ситуация за 11 месяцев ухудшилась, среди погибших — преимущественно трудоспособные безработные граждане и пенсионеры, а происшествия часто связаны со злоупотреблением спиртным.

«Учитывая, что такие же вводные присущи лицам, фигурирующим в сводках МВД, этой категории населения необходимо уделить пристальное внимание», — к такому выводу пришли на совещании, прежде чем перейти к обсуждению безработных.

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