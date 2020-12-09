Продавец вернула жительнице Слуцка золотой браслет, который та потеряла почти два года назад, когда примеряла куртку

Супруги из Слуцка благодарят людей, которые нашли золотой браслет и так долго хранили его. Александр, муж случчанки, которая потеряла украшение, рассказал «Кур'еру» подробности.

«Золотой браслет потерялся ещё в феврале или марте 2019 года. Жена пошла в ТЦ «Европарк» и в магазине WoMen примеряла куртку. Когда её снимала, браслет слетел с запястья и остался в рукаве. Супруга тогда похудела, поэтому не заметила, как это произошло.

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Через месяц или два мы смирились и решили, что утратили браслет навсегда. Недавно жена вернулась в этот магазин и примеряла там одежду. Она спросила у продавца, не находили ли они золотой браслет. Оказалось, что кто-то из покупателей взял на примерку куртку, обнаружил украшение и отдал продавцам.

Хозяйка торгового объекта искала владельца золотого изделия через Instagram, но так и не нашла. Всё это время браслет пролежал в магазине.

Мы от всего сердца благодарим и хозяйку магазина, и продавца Ольгу Алешко за добросовестность и честность. А ещё хотели бы найти покупателя, который отдал нашу пропажу продавцу, чтобы отблагодарить его лично", — сказал Александр.