Каждый хочет жить в государстве, в котором происходит процветание экономики и демократических институтов, где граждане могут реализовать своё избирательное право, а принятые нормативно-правовые акты являются одинаковыми для всех. Однако все страны в разной степени затрагивает явление, тормозящее развитие всех этих процессов, — коррупция. Она создаёт барьеры, разрушает развитие общества и государственные устои.

Борьбе с коррупцией посвящён всемирный праздник, который по инициативе Организации Объединенных Наций ежегодно отмечается 9 декабря.

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Приходилось ли случчанам благодарить кого-то за какую-либо услугу или помощь

Накануне на странице «Кур'ера» во «ВКонтакте» мы провели анонимный опрос среди наших читателей:

«Казалось бы, обычная вещь, когда мы в каком-то учреждении за какую-то услугу или помощь благодарим кого-то шоколадкой, шампанским, а может, даже звонкой монетой. Вроде бы как с нас этого и не требовали, а может, нам просто показалось, что нам на это намекнули, или нет. И вроде бы как и надо, а вроде можно было и не благодарить. И непонятно, взятка это или чисто человеческие отношения. Но вопрос у нас такой: приходилось ли вам так делать?»

В опросе приняли участие 335 человек. На вопрос «Приходилось ли вам благодарить кого-то?» большинство (83,28%) ответили «Да». Только лишь 18 человек (5,37%) сказали, что им не приходилось делать этого, а девять (2,69%) поделились, что благодарность от кого-то получали они. Не смотря на то, что опрос проводился анонимно, несколько наших читателей в комментариях к посту высказались насчёт благодарности кому-либо за оказанную помощь или услугу.

Татьяна Лемеш: «Я не умею давать взятки… Ни разу не получилось, наверное, надо [пройти] курсы какие-то».

«Я не умею давать взятки… Ни разу не получилось, наверное, надо [пройти] курсы какие-то». Джонни Депп: «Приходилось. Но я считаю, если человек к тебе отнёсся хорошо и помог, это не взятка, а благодарность. Взятка, это у тех, кто живёт, например, /…/ в царских хоромах и т. д. и т. п. За „зарплату“ с жиру бесятся».

«Приходилось. Но я считаю, если человек к тебе отнёсся хорошо и помог, это не взятка, а благодарность. Взятка, это у тех, кто живёт, например, /…/ в царских хоромах За „зарплату“ с жиру бесятся». Изабелла Нестеренко: «Для меня это совершенно в порядке вещей — благодарить за оказанную услугу. Мне просто не хочется никому быть должной. Вот и всё».

«Для меня это совершенно в порядке вещей — благодарить за оказанную услугу. Мне просто не хочется никому быть должной. Вот и всё». Алексей Мазур: «А что плохого в благодарности?»

«А что плохого в благодарности?» Изабелла Нестеренко: «Алексей, есть разница. От тебя ОЖИДАЮТ благодарность — и ты что-то даёшь. Или просто даёшь от чистого сердца. Разница небольшая, но очень важная».

Как отличить взятку от подарка. И не сесть в тюрьму

Ещё в прошлом году на сайте УВД Миноблисполкома появилось интервью с майором милиции из Крупского РОВД. Он популярно объяснил, чем отличаются взятки от подарков. «Кур'ер» коротко передавал суть сказанного.

Взятки и госслужащие

По закону госслужащий не может брать подарки во время службы. Но если в ходе официального мероприятия ему подарят сувенир на сумму до пяти базовых величин (до 135 рублей), то уже можно. Если подарок дороже, его нужно отдать государству или возместить стоимость. О том, что госслужащий незаконно получил презент, он должен письменно рассказать руководству. Это же правило касается всех его родственников, с которыми он живёт.

Врачи и учителя — это госслужащие или нет

Всё просто. Когда эти специалисты выполняют свои профессиональные функции (врачи — лечат, учителя — учат), их нельзя считать госслужащими. Но можно, когда врачи выписывают справки, а педагоги принимают зачёты. Также госслужащими априори являются заведующие в больницах или директора школ.

Популярный в Беларуси вид взятки

Сегодня это «откат» — процент от суммы сделки в благодарность за «правильный выбор». Иными словами, это когда должностное лицо, которое само выбирает поставщика товаров или услуг, получает от него в награду фиксированную сумму или процент от суммы сделки.

Пример. Замдиректора предприятия по снабжению договорился с поставщиком о том, что именно он будет поставлять запчасти. Чтобы не остаться в долгу, поставщик отдал ему 10% от суммы поставки. Несмотря на всю ловкость, милиция всё равно считает это взяткой. Наказание выбирают в зависимости от её суммы.

Как не сесть в тюрьму за взятку

Вообще, за взятки наказывают не только госслужащих, а всех руководителей — даже в сфере частного бизнеса. И наказание суровое: до 10 лет с конфискацией имущества. Чтобы избежать тюрьмы, человек, который дал взятку, или его соучастник должен добровольно обо всём рассказать силовикам. Так уголовного суда не случится.

Из истории вопроса. Коррупция подрывает доверие к правительству

9 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной ассамблеей ООН 31 октября 2003 года).

Документ предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней. Он обязывает государства-члены проводить политику противодействия коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с этим явлением.

Коррупция имеет много разновидностей: взяточничество, незаконное присвоение товаров и услуг, предназначенных для общественного потребления, кумовство (когда при приёме на работу предпочтение отдаётся членам семьи), оказание влияния при выработке законов и правил в целях получения личной выгоды — всё это распространённые примеры правонарушений и должностных преступлений.

Коррупция мешает бизнесу, который не может успешно развиваться в коррумпированной системе, что ведёт к сокращению общего богатства страны. Она влечёт за собой сокращение объёма денежных средств, которые правительство должно выплачивать трудящимся. Коррупция приводит к тому, что деньги, выделяемые государством на оказание социальных услуг, не используются должным образом. Коррупция подрывает доверие к правительству.

Самый низкий уровень коррупции зафиксирован в Дании, Новой Зеландии, Швеции. Беларусь находится в середине списка — 107-е место. Из её стран-соседок самая коррумпированная — Россия (29-е место). Украина занимает 59-ю позицию. А в Польше и Литве ситуация более благополучна, чем в нашей стране — 142-е и 140-е место соответственно.

Согласно оценкам Всемирного банка, ежегодно в мире расточительно расходуется один триллион долларов. Специальные исследования показали, что если избавиться от коррупции, можно увеличить доходы государства в несколько раз.

В 2020 году Международный день противодействия коррупции проводится под девизом: «Восстанавливать добросовестно». ООН отмечает, что коррупция процветает во времена кризиса, и продолжающаяся глобальная пандемия не является исключением.