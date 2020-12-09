Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 10 декабря. Обзор

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«Нагрузка на врачей возросла в 3−4 раза»

Заболевших коронавирусом не становится меньше. Чтобы своевременно оказать медпомощь, в Слуцке принимаются дополнительные меры. Как сейчас организована работа медиков, «Кур'еру» рассказала Елена Малишевская, заведующая взрослой поликлиникой Слуцкой ЦРБ.

Сделано руками и с любовью

Права человека. Почему это важно для нас как никогда

Алла Братковская из деревни Новинки, что под Слуцком, — мастер рукоделия. В доме покрывала, вазы, картины, предметы интерьера сделаны её руками. Мастерица рассказала «Кур'еру», как увлек­лась рукоделием, что уже умеет делать и почему осваивает всё новые техники.

День 10 декабря можно по праву считать праздником. Праздником торжества гуманизма. В этот день более 70 лет назад была принята Всеобщая декларация прав человека. Для белорусов сейчас она важна как никогда. Почему? Попробуем кратко разобраться в этом вопросе на простых примерах.

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Мясная или вегетарианская колбаса: что хуже для экологии?

Расписание движения поездов по станции Слуцк. Действует с 13 декабря 2020 года

Анальная трещина — одно из самых деликатных заболеваний, с которым человек не спешит обращаться к специалисту. Эта ложная стеснительность мешает своевременному лечению. Поэтому часто болезнь оказывается запущенной и приводит к более тяжким последствиям. На вопросы о причинах и лечении анальной трещины ответил наш эксперт — Франц Мечиславович Высоцкий, врач-проктолог, кандидат медицинских наук.Роўна 30 гадоў таму ў Старых Дарогах быў заснаваны прыватны музей. Яго стваральніку Анатолю Беламу 10 снежня споўнілася б 89 гадоў. З гэтай нагоды «Кур'ер» адправіўся ў Старыя Дарогі, каб даведацца, як жыве музей без свайго заснавацеля.В Германии многие потребители отказываются от мяса ради экологии. Но настолько ли экологична вегетарианская колбаса, чтобы делать выбор в её пользу? Мнения разошлись.