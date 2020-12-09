Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 10 декабря. Обзор

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«Нагрузка на врачей возросла в 3−4 раза»
Заболевших коронавирусом не становится меньше. Чтобы своевременно оказать медпомощь, в Слуцке принимаются дополнительные меры. Как сейчас организована работа медиков, «Кур'еру» рассказала Елена Малишевская, заведующая взрослой поликлиникой Слуцкой ЦРБ.
Сделано руками и с любовьюАлла Братковская из деревни Новинки, что под Слуцком, — мастер рукоделия. В доме покрывала, вазы, картины, предметы интерьера сделаны её руками. Мастерица рассказала «Кур'еру», как увлеклась рукоделием, что уже умеет делать и почему осваивает всё новые техники.
Права человека. Почему это важно для нас как никогда
День 10 декабря можно по праву считать праздником. Праздником торжества гуманизма. В этот день более 70 лет назад была принята Всеобщая декларация прав человека. Для белорусов сейчас она важна как никогда. Почему? Попробуем кратко разобраться в этом вопросе на простых примерах.
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