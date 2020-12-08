«Педагоги не ходят друг к другу на уроки». Что я увидела в литовских школах (личный опыт жительницы Слуцка)

Светлана Правдинская
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Слуцкий педагог Наталья Петровна побывала в нескольких литовских школах. Она рассказала «Кур'еру», как организовано обучение и распределение рабочего времени учителя, как оценивают уровень знаний учеников и почему педагоги не ходят друг к другу на уроки.

«Знакомство с региональным образованием Литвы мы начали с Ширвинтской начальной школы Sirvintupm, — рассказала Наталья Петровна. — Всего в районе проживает 18 тысяч жителей (из них в городе — 7 тысяч).

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Нас встретила директор школы, познакомила с учреждением, в котором учится 340 учеников, из них двадцать — шестилетки. Количество детей уменьшается, в классах по 23−24 ученика. Уроки начинаются в 8 утра и продолжаются до часу дня. В помещении школы много поделок ребят, фотографий классов, наград.

Директор образовательного центра Дайва(так ее зовут) несколько раз повторила, что она в ужасе от того, что белоруские учителя на контрактах.У них контракт только для директора.
Вымпел с эмблемой Ширвинтской школы. Фото: Наталья Петровна

Как распределяется нагрузка учителя

У директора два заместителя. Коллектив женский. Нагрузка каждого учителя - 21−22 часа. На одну ставку учителя приходится 18 часов (контактные часы). Отдельно оплачивается проверка тетрадей, 3 часа выделяется на воспитательную работу, полчаса - на методическую работу. На подготовку к урокам часы считаются специально — 4 часа. Из документации учитель готовит календарно-тематические планы и ведёт классный журнал и электронный журнал.

Директор образовательного центра очень удивилась, узнав, что в Беларуси учителя работают по контракту. У них контракт заключается только с директором.

Оценка качества работы

В Литве приняты четыре учительские категории: учитель, старший учитель, учитель-методист, учитель-эксперт. Разница в зарплате между категориями 6−7% (28−36 евро).

На каждую категорию нужно пройти аттестацию. Вопрос о присвоении категории решает школьная комиссия. Главный критерий - качество уроков. Для этого 12 уроков каждого учителя посещают 3 эксперта, по 4 урока каждый. Если школьная комиссия просмотрела уроки и не присвоила категорию, то учитель может подать апелляцию. Системы по подтверждению категории не существует. Отменить категорию сложно.

Для получения квалификации педагогам организуют 5-дневные 40-часовые курсы по литовскому языку, компьютерной грамотности, психологии и другим дисциплинам. Учителя применяют проектные, информационные технологии. Повышение квалификации осуществляется после уроков, на каникулах, в субботу, а в учебные дни — как исключение.

Директор образовательного центра Дайва(так ее зовут) несколько раз повторила, что она в ужасе от того, что белоруские учителя на контрактах.У них контракт только для директора.
Парты в классах, в библиотеке расставлены не всего рядами. Фото: Наталья Петровна

О контроле

Директор ходит к учителям на уроки раз в год. Взаимные посещения занятий у учителей не практикуются, так как есть конкуренция. На каникулах учителя посещают собрания, семинары или могут быть дома.

Проверяющие из районного отдела образования бывают один раз в год. Санстанция — два раза в год. Приезжают пожарные, проводится республиканский аудит по финансам.

Система работы школы оценивается внешним аудитом. Туда входят директора, учителя, ученики других школ. Цель внешнего аудита — найти плюсы и минусы. Если выявляют недостатки, то помогают их устранить.

«Педагоги не ходят друг к другу на уроки». Что я увидела в литовских школах (личный опыт жительницы Слуцка)
Оформление учебного класса. Фото: Наталья Петровна

Об оценках

Есть три уровня оценок, оцениваются дети по полугодиям. Итоги учёбы обсуждаются на школьном совете, который состоит из пяти учителей и пяти родителей. Во время каникул дети приходят исключительно на спортивные соревнования. Лагерь организуется только летом. Для привлечения средств проводят благотворительные вечера.

«Педагоги не ходят друг к другу на уроки». Что я увидела в литовских школах (личный опыт жительницы Слуцка)
Учебный журнал. Фото: Наталья Петровна
Карьера директора зависит от успешности реализации программы школы. Хотя директор, несмотря на успешную деятельность, может избираться только на два срока (каждый по пять лет).

Гостеприимство и доступность педагогов

Вторым пунктом знакомства с литовским образованием была базовая школа в Кернаве (место расположения столицы древних литовцев в современном Ширвинтском районе Литвы). Поразило гостеприимство, доступность педагогов. Встречала нас завуч, директор в это время находилась в Польше.

Нам показали школу, которая отлично оснащена. Классы оформлены с душой, выдумкой, фантазией. Сразу подумали, что здесь детям уютно. Показали нам учебники, они яркие, красочные. Учиться по ним — одно удовольствие. В пять часов вечера в одном из классов девочки играли на гитарах вместе с преподавателем.

«Педагоги не ходят друг к другу на уроки». Что я увидела в литовских школах (личный опыт жительницы Слуцка)белоруские учителя на контрактах.У них контракт только для директора.
На занятиях в школе. Фото: Наталья Петровна
Дети приезжают в школу на автобусах. Если ученика что-либо не устраивает, он имеет право перейти в другую школу. В этом случае государство обязано доставлять его к месту учёбы. У учителей и ребят из сельской местности много возможностей посещать страны Европы. Евросоюз финансирует различные международные проекты для школьников и педагогов.

О неформальном образовании

Вместо термина «дополнительное образование» взрослых там принято говорить «неформальное». Неформальное образование взрослых включает работу с учителями, сельскими общинами, с городским самоуправлением. Есть курсы английского и немецкого языков.

Директор образовательного центра Дайва(так ее зовут) несколько раз повторила, что она в ужасе от того, что белоруские учителя на контрактах.У них контракт только для директора.
Сотрудники образовательного центра. Фото: Наталья Петровна
Система неформального обучения взрослых проводится через семинары для педагогов, семинары для сельских общин, курсы иностранных языков, IT-курсы, циклы мероприятий в Центре образования. Работает университет «третьего века». В университете преподаватели работают на общественных началах. Работает и педагогико-психологическая служба (всего в республике 54 таких учреждения), поскольку 10% детей в Литве с особенностями развития, в Ширвинтском районе таких детей 7%. Здесь же организуют курсы для неформального образования детей и молодёжи. Для этой категории слушателей проводятся олимпиады, конкурсы, выставки, курсы английского языка, школа лидеров".