«Педагоги не ходят друг к другу на уроки». Что я увидела в литовских школах (личный опыт жительницы Слуцка)

Слуцкий педагог Наталья Петровна побывала в нескольких литовских школах. Она рассказала «Кур'еру», как организовано обучение и распределение рабочего времени учителя, как оценивают уровень знаний учеников и почему педагоги не ходят друг к другу на уроки.

«Знакомство с региональным образованием Литвы мы начали с Ширвинтской начальной школы Sirvintupm, — рассказала Наталья Петровна. — Всего в районе проживает 18 тысяч жителей (из них в городе — 7 тысяч).

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Нас встретила директор школы, познакомила с учреждением, в котором учится 340 учеников, из них двадцать — шестилетки. Количество детей уменьшается, в классах по 23−24 ученика. Уроки начинаются в 8 утра и продолжаются до часу дня. В помещении школы много поделок ребят, фотографий классов, наград.

Как распределяется нагрузка учителя

У директора два заместителя. Коллектив женский. Нагрузка каждого учителя - 21−22 часа. На одну ставку учителя приходится 18 часов (контактные часы). Отдельно оплачивается проверка тетрадей, 3 часа выделяется на воспитательную работу, полчаса - на методическую работу. На подготовку к урокам часы считаются специально — 4 часа. Из документации учитель готовит календарно-тематические планы и ведёт классный журнал и электронный журнал.

Директор образовательного центра очень удивилась, узнав, что в Беларуси учителя работают по контракту. У них контракт заключается только с директором.

Оценка качества работы

В Литве приняты четыре учительские категории: учитель, старший учитель, учитель-методист, учитель-эксперт. Разница в зарплате между категориями 6−7% (28−36 евро).

На каждую категорию нужно пройти аттестацию. Вопрос о присвоении категории решает школьная комиссия. Главный критерий - качество уроков. Для этого 12 уроков каждого учителя посещают 3 эксперта, по 4 урока каждый. Если школьная комиссия просмотрела уроки и не присвоила категорию, то учитель может подать апелляцию. Системы по подтверждению категории не существует. Отменить категорию сложно.

Для получения квалификации педагогам организуют 5-дневные 40-часовые курсы по литовскому языку, компьютерной грамотности, психологии и другим дисциплинам. Учителя применяют проектные, информационные технологии. Повышение квалификации осуществляется после уроков, на каникулах, в субботу, а в учебные дни — как исключение.

О контроле

Директор ходит к учителям на уроки раз в год. Взаимные посещения занятий у учителей не практикуются, так как есть конкуренция. На каникулах учителя посещают собрания, семинары или могут быть дома.

Проверяющие из районного отдела образования бывают один раз в год. Санстанция — два раза в год. Приезжают пожарные, проводится республиканский аудит по финансам.

Система работы школы оценивается внешним аудитом. Туда входят директора, учителя, ученики других школ. Цель внешнего аудита — найти плюсы и минусы. Если выявляют недостатки, то помогают их устранить.

Об оценках

Есть три уровня оценок, оцениваются дети по полугодиям. Итоги учёбы обсуждаются на школьном совете, который состоит из пяти учителей и пяти родителей. Во время каникул дети приходят исключительно на спортивные соревнования. Лагерь организуется только летом. Для привлечения средств проводят благотворительные вечера. Карьера директора зависит от успешности реализации программы школы. Хотя директор, несмотря на успешную деятельность, может избираться только на два срока (каждый по пять лет).

Гостеприимство и доступность педагогов

Вторым пунктом знакомства с литовским образованием была базовая школа в Кернаве (место расположения столицы древних литовцев в современном Ширвинтском районе Литвы). Поразило гостеприимство, доступность педагогов. Встречала нас завуч, директор в это время находилась в Польше.

Нам показали школу, которая отлично оснащена. Классы оформлены с душой, выдумкой, фантазией. Сразу подумали, что здесь детям уютно. Показали нам учебники, они яркие, красочные. Учиться по ним — одно удовольствие. В пять часов вечера в одном из классов девочки играли на гитарах вместе с преподавателем. Дети приезжают в школу на автобусах. Если ученика что-либо не устраивает, он имеет право перейти в другую школу. В этом случае государство обязано доставлять его к месту учёбы. У учителей и ребят из сельской местности много возможностей посещать страны Европы. Евросоюз финансирует различные международные проекты для школьников и педагогов.

О неформальном образовании

Вместо термина «дополнительное образование» взрослых там принято говорить «неформальное». Неформальное образование взрослых включает работу с учителями, сельскими общинами, с городским самоуправлением. Есть курсы английского и немецкого языков. Система неформального обучения взрослых проводится через семинары для педагогов, семинары для сельских общин, курсы иностранных языков, IT-курсы, циклы мероприятий в Центре образования. Работает университет «третьего века». В университете преподаватели работают на общественных началах. Работает и педагогико-психологическая служба (всего в республике 54 таких учреждения), поскольку 10% детей в Литве с особенностями развития, в Ширвинтском районе таких детей 7%. Здесь же организуют курсы для неформального образования детей и молодёжи. Для этой категории слушателей проводятся олимпиады, конкурсы, выставки, курсы английского языка, школа лидеров".