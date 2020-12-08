«Специальные службы всё контролировали». Как справлялись с аварией на теплотрассе в Слуцке в доме ребёнка и роддоме

Из-за серьёзного прорыва теплотрассы на Комсомольской, 3 в Слуцке без горячей воды и отопления оказались не только жилые дома, гимназии и детские сады, но ещё и дом ребёнка и роддом. Как там справлялись с проблемой, сообщает МЛЫН.BY.

Напомним, порыв трубопровода теплотрассы произошёл около 14 часов 7 декабря. Ремонт завершился лишь к 2.30 8 декабря. Без тепла и горячей воды остались 45 многоквартирных домов, три детских сада, две гимназии, роддом и Слуцкий специализированный дом ребёнка.

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Людмила Кисилёва, главврач Слуцкого специализированного дома ребёнка, рассказала:

— Отопление у нас действительно отключали, но мы готовы к любым нештатным ситуациям. Включили обогреватели, у нас есть запас одеял и тёплой одежды. Всё время, пока не было отопления, температура в наших помещениях не опускалась ниже 21 градуса. Я могу вас заверить, что наши дети в тепле легли спать и в тепле проснулись. К тому же, у нас дежурили два сотрудника МЧС, которые контролировали температуру воздуха. Сегодня в три часа ночи батареи у нас потеплели, а в шесть часов утра стали горячими.

Включали обогреватели и в отделении для новорождённых родильного дома Слуцкой ЦРБ. Ирина Алёхина, заведующая отделением, поделилась:

— Батареи у нас не были совсем уж холодными, чуть тёплые. Но у нас же детки. Конечно, мы перестраховались и включили обогреватели, хотя это было больше профилактической мерой. Думаю, что специальные службы всё контролировали, потому что нам звонили и спрашивали, не нужна ли какая-нибудь помощь. У нас всё было хорошо. Я сама живу на улице Жукова. В нашем доме тоже отключали отопление. Вечером пришла домой с работы. Батареи были чуть тёплые. Примерно около трёх часов ночи отопление появилось в привычном объёме, и появилась горячая вода.