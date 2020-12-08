В Слуцке кадеты почтили память воина-освободителя: на его могилу привезли родную землю с Вологодчины

Учащиеся и педагоги Минского областного кадетского училища поучаствовали в акции «Священная горсть Победы». Об этом их попросили жители посёлка Нижняя Мондома Белозёрского района Вологодской области.

В 1942 году гвардии лейтенант Георгий Кавицкий из Белозёрска был призван в армию. Он служил командиром взвода топографической разведки 125-го гвардейского артиллерийского полка 54-й гвардейской стрелковой дивизии. Награждён орденом Красной звезды, медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

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Кавицкий освобождал Слуцк от фашистских оккупантов. При боях за Слуцк был смертельно ранен и умер в госпитале. Вместе с другими воинами-освободителями гвардии лейтенанта похоронили в братской могиле на мемориальном комплексе на улице 14 Партизан.

Работники Дома культуры из Вологодской области попросили кадетов из Слуцка отправить им горсть земли с могилы героя. А в ответ прислали землю из Белозёрска.

Во вторник, 8 декабря, педагоги, кадеты, военный комиссар Слуцкого района и представитель Слуцкой организации Белорусского союза офицеров провели на мемориале торжественное мероприятие. Они высыпали на могилу героя горсть его родной земли и возложили к мемориалу цветы.