На Слуцком сыродельном комбинате рассказали, когда в продажу вернётся творог местного производства

Чуть больше недели назад читатель «Кур'ера» сообщал, что в фирменной торговле комбината творог резко подорожал. Оказалось, что его привозят из других городов. Мы узнали, что слуцкий творог вернётся в продажу только в следующем году.



Об этом «Кур'еру» сообщил Максим Малиновский, заместитель генерального директора Слуцкого сыродельного комбината по производству.

Он пояснил, что сейчас на производственной площадке комбината в Слуцке идёт модернизация участка по производству творога — к существующей линии устанавливают такую же. Это делают для увеличения объёмов производства в два раза.

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СПРАВКА. Слуцкий сыродельный комбинат — это холдинг, который объединяет шесть производственных площадок: в Слуцке, Солигорске, Старых Дорогах, Клецке, Копыле, Борисове (ОАО «Здравушка-милк»).