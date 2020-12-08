Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в конце осени

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за ноябрь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры

По итогам ноября на сайте kurjer.info зарегистрировано 946 925 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 433 266 визитов (в 2,2 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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Новости и сюжеты

Одна из самых важных новостей ноября — сайт газеты «Кур'ер» признан лучшим региональным сайтом-2020.

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