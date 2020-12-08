Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в конце осени

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На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за ноябрь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в конце осени
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 2,2 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. В этом месяце SimilarWeb перестал учитывать данные одного из местных сайтов, так как его статистика слишком мала для измерения, однако мы в своих подсчётах учитывали его средние показатели. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb

Голые цифры

По итогам ноября на сайте kurjer.info зарегистрировано 946 925 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 433 266 визитов (в 2,2 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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Новости и сюжеты

Одна из самых важных новостей ноября — сайт газеты «Кур'ер» признан лучшим региональным сайтом-2020.

ТОП-12 локальных новостей и сюжетов:

  1. Личный опыт. Как случчанин уехал на заработки в Польшу в разгар пандемии. Куда там можно устроиться и сколько платят
  2. Многодетная мама из Слуцкого района рассказала, что ей будут делать ремонт. А ещё у семьи появится вода
  3. Животновод из Слуцка получила награду из рук Лукашенко. А потом спела ему песню
  4. «Старалась помочь всем». Ушла из жизни жительница Слуцка Галина Совейко
  5. На Слуцкий мясокомбинат назначили нового директора. Он местный
  6. Вопрос-ответ. Правда ли, что на городском кладбище под Слуцком около 70 свежих могил
  7. Слуцкие маршрутчики повышают стоимость проезда
  8. В Слуцке подорожало подсолнечное масло. Из-за чего выросла цена
  9. Топ-5 самых больших и самых маленьких деревень Слуцкого района
  10. Жителя Слуцка не могут найти уже 17 лет. Милиция просит помощи
  11. «Не выбрасывайте ковры». Советы эксперта, как навести идеальный порядок в доме
  12. На Социалистической в Слуцке закрылась «Радуга». Местные жители недовольны, что в шаговой доступности нет других продуктовых магазинов.

Слуцк до выборов и после

Все новости на эту тему — здесь.

О происшествиях

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в конце осени
КАЧЕСТВО ТРАФИКА НА САЙТЕ KURJER.INFO. Как видим, наш сайт лидирует и по прямому трафику на наши публикации и главную страницу. То есть это та часть читателей, которая приходит на наш сайт целенаправленно. Заходы из поисковиков (Google, Yandex) и рефферальный трафик (ссылки с других сайтов вроде агрегаторов новостей) не являются определяющими в нашей статистике

Коронавирус

Все публикации о коронавирусе — здесь.

Нелокальные сюжеты

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