Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в конце осени

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за ноябрь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.
Голые цифры
По итогам ноября на сайте kurjer.info зарегистрировано 946 925 визитов (сессий).
У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 433 266 визитов (в 2,2 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).
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Новости и сюжеты
Одна из самых важных новостей ноября — сайт газеты «Кур'ер» признан лучшим региональным сайтом-2020.
ТОП-12 локальных новостей и сюжетов:
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- «Старалась помочь всем». Ушла из жизни жительница Слуцка Галина Совейко
- На Слуцкий мясокомбинат назначили нового директора. Он местный
- Вопрос-ответ. Правда ли, что на городском кладбище под Слуцком около 70 свежих могил
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- Топ-5 самых больших и самых маленьких деревень Слуцкого района
- Жителя Слуцка не могут найти уже 17 лет. Милиция просит помощи
- «Не выбрасывайте ковры». Советы эксперта, как навести идеальный порядок в доме
- На Социалистической в Слуцке закрылась «Радуга». Местные жители недовольны, что в шаговой доступности нет других продуктовых магазинов.
Слуцк до выборов и после
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- Посвящено памяти Романа Бондаренко… Девушка из Слуцка рассказала, как попала в клип на песню Анны Шаркуновой
- «Где обещанные судебные процессы над ОМОНовцами, превысившими полномочия?» 74-летний житель Слуцка рассказал, до каких пор власть будет проигрывать.
Все новости на эту тему — здесь.
О происшествиях
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Коронавирус
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- Как в Слуцке один из пары тысяч человек, болеющих «короной», переживает её
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- «Лимит вызовов на сегодня исчерпан». Такой ответ получили заболевшие жители Слуцка, которые пытались вызвать врача на дом
- У случчанки COVID-19, мужу сказали сидеть дома, но больничный не выдали. Семья не знает, что делать.
Все публикации о коронавирусе — здесь.
Нелокальные сюжеты
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- «Убегали от ОМОНа — попали на свадьбу!» Минчанка рассказала о приключениях на воскресном марше
- В 2021 году в Беларуси могут приостановить взимание дорожного сбора. А техосмотр отвяжут точно.
Самые популярные «Народные новости»
- «А если нас другие дяди побьют и в автозак посадят, ты что будешь делать?» Такой вопрос задала маленькая дочь отцу-омоновцу
- «Коронавирус проходит сам за 14 дней». Случчанин о том, как мы лечимся и не портим статистику в стране
- «Врачи — не боги, а вы точно не сможете жить как раньше». Жительница Слуцка о масках, магазинах и автобусах.