Количество предложений на рынке жилья в столице зашкаливает, хотя спроса почти нет, пишет TUT. BY. Цены понемногу падают и, ожидается, упадут очень сильно. А что происходит в Слуцке, какая ситуация на нашем рынке недвижимости?

В традиционной рубрике о самых дорогих и самых дешёвых квартирах «Кур'ер» сравнил цены на вторичное жильё в начале года, в середине года и сейчас. А эксперт-риелтор рассказал, похожа ли ситуация на минскую.

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Однокомнатные квартиры

Самая дешёвая однокомнатная квартира сейчас стоит 11 776 рублей, или $ 4600 в эквиваленте. Это квартира в бараке на окраине города, между вокзалом и ПЭС. В ней нет удобств, в том числе и отопления, но к дому подведены газ и вода, есть возможность провести их в квартиру. Также есть небольшой земельный участок.

В сентябре за такую же квартиру в бараке просили 18 235 рублей — это чуть больше $ 7000.

Самая дорогая однокомнатная квартира продаётся за 65 280 рублей, или $ 25 500. В ней свежий ремонт, новые двери, большая лоджия, шкафы-купе. Дом — 2015 года постройки.

«Место тихое, спокойное, рядом с домом есть небольшой пруд)) Можно жарить шашлычок, с балкона можно лицезреть)», — пишет продавец.

В марте самая дорогая «однушка» стоила $ 25 805, в июле она же обошлась бы уже в $ 27 тысяч, а в сентябре самой дорогой оказалась однокомнатная квартира за $ 27 060. Как мы видим, цены сперва выросли, потом опять упали.

Двухкомнатные квартиры

Самая дешёвая «двушка» продаётся за 33 280 рублей, или $ 13 000. Это квартира на Копыльской в частном секторе, в одноэтажном деревянном доме. Плюсы — участок в 5 соток, стеклопакеты, паровое отопление, газ, счётчики воды, гараж, подвал, хорошее расположение в зелёной зоне в центре города. Минусы — вода только холодная, санузла и канализации, видимо, нет.

Ранее в этом году двухкомнатную квартиру в бараке можно было купить за $7 тысяч.

Стоимость самых дешёвых «двушек» с удобствами в этом году была в районе $ 19−20 тысяч. Сейчас цены на них примерно такие же: например, в продаже есть «хрущёвка» за $ 19 500.

Самая дорогая двухкомнатная квартира стоит 158 720 рублей, или $ 62 000 в эквиваленте. Это квартира на 1-м этаже многоэтажки в районе Молодёжного центра. «В самом сердце Слуцка, живописная местность», — пишет продавец. Квартира предлагается под перевод в нежилой фонд для бизнеса.

Эта же квартира в сентябре стоила дороже — 161 510 рублей ($ 62 138 в эквиваленте).

В марте самая дорогая «двушка» на улице Ивановского продавалась за $ 43 419. В июле она же подорожала до $ 49 197.

Как и в ситуации с дорогими однокомнатными квартирами, мы видим, что цены подросли летом и опять упали осенью.

Трёхкомнатные квартиры

Самые дешёвые трёхкомнатные квартиры стоят в среднем по $ 25 000. Причём квартир по такой цене продаётся несколько, и три из них расположены в самом центре города. Для примера, квартира, расположенная на улице Ленина в районе 58-го магазина.

В марте и июле цена на дешёвые «трёшки» была такой же.

Самая дорогая трёхкомнатная квартира стоит $ 61 000. Она расположена в панельном доме на Чехова. В комплекте идут мебель, встроенные шкафы, бытовая техника и прочее. Продаётся с пометкой «для VIP». Эта же квартира в марте стоила $ 56 793, а в сентябре — $ 61 117.

Четырёхкомнатные квартиры

Самая дешёвая «четырёшка» продаётся за 69 120 рублей, или $ 27 000. Она находится в кирпичной многоэтажке возле Молодёжного центра. В квартире есть мебель, бытовая техника, стеклопакеты и металлическая дверь.

В марте примерно такая же квартира стоила $ 26 625. В июле — $ 30 000. В сентябре самая дешёвая четырёхкомнатная квартира продавалась за $ 25 849.

Самая дорогая четырёхкомнатная квартира на улице Копыльской продаётся за 108 288 рублей, или $ 42 300 в эквиваленте. Она расположена на 1-м этаже панельной 9-этажки, в ней есть 3 застеклённые лоджии, изолированные комнаты и раздельный санузел.

В марте и июле самые дорогие «четырёшки» продавались примерно за $ 45 000. В сентябре — примерно за $ 50 000.

Мнение риелтора

Сергей Берёзко, риелтор агентства «Пакодан» (Слуцк):

«В Слуцке, в отличие от Минска, предложений на вторичном рынке жилья становится меньше. Скорее всего, продавцы заняли выжидательную позицию. Есть предположения, что цены будут снижаться в связи с экономической ситуацией и недоступностью жилищных кредитов. Но обвального снижения цен, я предполагаю, не будет. Возможно, будут вынужденные продажи, например, в связи с переездом».