Как соблюдают масочный режим в деревне под Слуцком. Фото

С 16 ноября в Слуцком районе введён масочный режим. Без маски нельзя посещать магазины, заведения общественного питания, банки и другие общественные места. И в городе людей в масках стало больше, а что в деревне? «Кур'ер» посмотрел, как соблюдают масочный режим в Замостье.

Самое популярное место в Замостье — деревенский магазин. Татьяна Александровна, заведующая, рассказала, что после объявления масочного режима информацию об ответственности за обслуживание людей без маски довели до каждого продавца. «Сейчас ездят проверки, а за обслуживание посетителя без маски мне может «влететь» штраф, — сказала Татьяна Александровна. — У нас висит предупреждающая информация о соблюдении масочного режима, но не все люди приходят в магазин в маске. Некоторые даже спорят, доказывают, что это необязательно и бесполезно.

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В таких случаях я отказываю в обслуживании, поясняю, что не положено и штраф за меня никто платить не будет. Если ввели масочный режим, значит, это нужно и надо думать не только про себя, но и о других. Основная масса людей, конечно, соблюдает масочный режим в магазине, а на требование надеть маску реагируют адекватно.

После введения масочного режима один раз наш магазин проверяли представители санстанции, но претензий не возникло, так как все посетители были в маске. Сейчас уже все знают, что без маски не обслужу, и приходят в ней или надевают в магазине".