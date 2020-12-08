«Я сторонник того, чтобы всё решали вы». Лукашенко хочет сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом

Александр Лукашенко во вторник, 8 декабря, заявил, что Всебелорусское народное собрание должно быть конституционным органом, передаёт БелТА.

«Я так думаю, не знаю, поддержите вы или нет, Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития», — сказал Александр Лукашенко.

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Также он добавил, что повестка собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников. Помимо этого, Лукашенко предложил избирать делегатов на пятилетний срок, добавив, что работать они будут на общественных началах, но при этом их роль будет выше по сравнению с тем, что было раньше.

«Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придётся передать, — считает Александр Лукашенко. — Если растворить полномочия президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа, трудовых коллективов. Это не повторение депутатского корпуса: они как избирались, так и будут. Я сторонник того, чтобы всё решали вы. Народ должен решать».